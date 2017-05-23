"Москва онлайн" покажет творческий вечер с Юрием Башметом

25 мая Юрий Башмет откроет в Башмет Центре цикл творческих вечеров "Вокзал мечты". Цикл получил название в честь одноименной телепрограммы, которая выходит в эфир с 1998 года на канале "Культура". Дирижер и музыкант исполнит любимые произведения в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" и поведает истории о гостях своей телевизионной программы, в числе которых были Олег Меньшиков, Никита Михалков, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко и другие.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.