Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2017, 10:35

Культура

"Москва онлайн" покажет творческий вечер с Юрием Башметом

25 мая Юрий Башмет откроет в Башмет Центре цикл творческих вечеров "Вокзал мечты". Цикл получил название в честь одноименной телепрограммы, которая выходит в эфир с 1998 года на канале "Культура". Дирижер и музыкант исполнит любимые произведения в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" и поведает истории о гостях своей телевизионной программы, в числе которых были Олег Меньшиков, Никита Михалков, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко и другие.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Юрий Башмет прямые трансляции Культурный центр Юрия Башмета Москва онлайн Москва онлайн: концерты смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика