Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2012, 14:41

Город

Оперативники не нашли бомбу в кафе у метро "Профсоюзная"

Фото: Москва 24

Информация об угрозе взрыва в кафе на юго-западе столицы не подтвердилась.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее посетители кафе у станции метро "Профсоюзная" были эвакуированы из здания из-за сообщения о заложенной бомбе.

Специалист-кинолог с собакой обследовал помещение кафе, но никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

На данный момент устанавливается номер телефона, по которому сообщили об угрозе взрыва.

Напомним, сутками ранее в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе на станции метро "Аэропорт". После тщательного обследования оперативники также не обнаружили там бомбу. Все это время станция продолжала работу в штатном режиме.

ЮЗАО бомбы угроза взрыва чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика