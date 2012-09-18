Оперативники не нашли бомбу в кафе у метро "Профсоюзная"

Фото: Москва 24
Информация об угрозе взрыва в кафе на юго-западе столицы не подтвердилась.
Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ранее посетители кафе у станции метро "Профсоюзная" были эвакуированы из здания из-за сообщения о заложенной бомбе.
Специалист-кинолог с собакой обследовал помещение кафе, но никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
На данный момент устанавливается номер телефона, по которому сообщили об угрозе взрыва.
Напомним, сутками ранее в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе на станции метро "Аэропорт". После тщательного обследования оперативники также не обнаружили там бомбу. Все это время станция продолжала работу в штатном режиме.