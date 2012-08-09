Во время пожара в ЮЗАО погибли двое детей

ИТАР-ТАСС

Двух погибших детей обнаружили после тушения пожара в квартире на улице Рокотова в ЮЗАО.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 9 августа в 14.47. Площадь пожара в одной из квартир девятиэтажного дома составила 10 квадратных метров. Менее чем через 20 минут огонь был полностью потушен.

По предварительной информации пресс-службы МЧС, в пожаре погибли 6-месячный мальчик и девочка, которой было 2,5 года.

Причину возгорания устанавливают эксперты.

В этом году это уже третий пожар, в котором погибли дети. Подобные случаи ранее произошли в Восточном и Северо-Западном административных округах.