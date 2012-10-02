В пансионате "Коньково" оборудуют систему онлайн-трансляций

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском пансионате "Коньково" оборудуют систему онлайн-трансляций. Жильцы пансионата смогут вживую увидеть концерты и праздничные мероприятия, которые проходят в "Коньково".

"В пансионате постоянно проживает 151 житель, из них 73 ветеранам уже более 90 лет. Не все из них могут присутствовать на праздниках, которые здесь устраиваются. Поэтому сейчас готовится система телевещания", - заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, посетивший пансионат в рамках празднования Дня пожилого человека.

После оборудования новой системы, каждый житель пансионата сможет в режиме онлайн наблюдать за концертами, праздничными мероприятиями и выступлением первых лиц города, сообщает РИА Новости.

Принял участие в судьбе ветеранов и мэр Москвы Сергей Собянин. Год назад он посетил пансионат с целью проверить условия жизни ветеранов. Мэр распорядился присоединить к "Коньково" 1,3 гектара леса. Новую территорию огородили и сделали парк для прогулок. Также был произведен ремонт жилых корпусов.