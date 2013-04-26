В субботу москвичей ждет квест с фотоохотой "Пульс"

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 27 апреля, жители ЮВАО отправятся на фотоохоту, сообщает молодежная ассоциация округа.

В 10 утра у дома номер 58 по Волгоградскому проспекту стартует квест "Пульс" с элементами ролевой игры и городского ориентирования.

Участники в возрасте от 18 до 30 лет смогут почувствовать себя фотографами, операторами, режиссерами или актерами и создать свои варианты городской социальной рекламы. Работы победителей квеста впоследствии могут появиться на улицах большого города.

В состязании могут принять участие команды из 3-7 человек, которые хотят лучше узнать свой округ, провести приятную творческую субботу и привлечь внимание общественности к социальным проблемам.

Проект "Пульс", запущенный в 2007 году, стал традиционным мероприятием, проводимом на окружном, городском и всероссийском уровнях. В этом году соревнования на территории Юго-Восточного округа должны объединить более 50 команд.