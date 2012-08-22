Экологи проведут "День с фотоаппаратом" в Кузьминском парке

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Экологи ЮВАО 25 августа проведут "День с фотоаппаратом" в Кузьминском парке. Посетителей ждут творческие задания, викторины и конкурсы.

Фотографов-новичков организаторы мероприятия обещают на несколько минут запустить в вольеры с животными, чтобы сделать фотографии. Тем, кто уже на "ты" с фототехникой, нужно будет сфотографировать растения, занесенные в Красную Книгу города Москвы, при этом сначала надо будет их найти на территории парка. Авторы лучших работ получат фотоальбомы с видами парка.



Посетителей парка будут снимать профессиональные фотографы, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Кроме того, в парке будут выставлены старые фотоаппараты и бинокуляры.



На территории Экоцентра в этот день будет представлена фотовыставка "Кузьминки на прищепках". Там же пройдет мастер-класс по изготовлению фоторамок.

Мероприятие начнется в Кузьминском парке в 10 часов.