21 сентября 2012, 16:06

Город

В ЮВАО в административном здании обнаружили разлившуюся ртуть

В здании на проезде завода Серп и Молот разлилась ртуть, спасатели уже выехали на место происшествия

В административном здании в Юго-Восточном административном округе Москвы обнаружена разлившаяся ртуть. Происхождение опасного металла в настоящий момент устанавливается.

В подвале административного здания в проезде завода Серп и Молот, дом №3а, корпус 2 обнаружена ртуть на площади три квадратных метра, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

На месте происшествия находятся эксперты. Они пытаются выяснить, как ртуть оказалась в административном здании.

ЮВАО ЧП

