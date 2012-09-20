В ЮВАО пройдут всероссийские соревнования по лапте и городкам

Фото: ИТАР-ТАСС

В Юго-Восточном административном округе Москве пройдут Первые всероссийские соревнования по народному многоборью "Удаль молодецкая". Игры состоятся 22-23 сентября, принять участие смогут юные спортсмены из разных уголков страны и ближнего зарубежья. В рамках турнира запланированы состязания по игре в городки и лапту.

"Наш округ в эти выходные примет необычный турнир: в течение двух дней команды 16 клубов самбо из Москвы, Московской области, Самары и Одессы будут мериться силой и мастерством в традиционных русских народных спортивных играх, а также в отечественном виде спорта - самбо", - сообщил префект округа Владимир Зотов.

22 сентября в спорткомплексе стадиона "Москвич" пройдут соревнования по лапте, городкам, перетягиванию каната и гиревому спорту.

На следующий день во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина пройдут командные соревнования по самбо и кулачным боям "стенка - на стенку".

Команда-победительница будет определена в абсолютном зачете игр по итогам двухдневного марафона, сообщает пресс-служба ЮВАО.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится мастер-класс главного тренера сборной команды Москвы по самбо Михаила Мартынова.