Дебошир ударил полицейского ножом на юго-востоке города

Во время задержания дебошир ударил ножом полицейского на юго-востоке города, сообщает Агентство "Москва".

14 марта в полицию поступил сигнал о хулиганстве в коммунальной квартире на улице Пруд Ключики. Прибывшие на место полицейские выяснили, что буянит 36-летний житель Чукотского автономного округа, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время задержания гражданин нанес удар в грудь ножом сержанту полиции, повредив форменное обмундирование и бронежилет", - отметили в ведомстве.

Дебошира доставили в отделение, по факту случившегося будет проведена проверка.