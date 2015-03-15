Форма поиска по сайту

Новости

15 марта 2015, 20:12

Город

Дебошир ударил полицейского ножом на юго-востоке города

Во время задержания дебошир ударил ножом полицейского на юго-востоке города, сообщает Агентство "Москва".

14 марта в полицию поступил сигнал о хулиганстве в коммунальной квартире на улице Пруд Ключики. Прибывшие на место полицейские выяснили, что буянит 36-летний житель Чукотского автономного округа, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время задержания гражданин нанес удар в грудь ножом сержанту полиции, повредив форменное обмундирование и бронежилет", - отметили в ведомстве.

Дебошира доставили в отделение, по факту случившегося будет проведена проверка.

