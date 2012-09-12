В парке "Кузьминки-Люблино" высадят липовую аллею

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Липовую аллею высадят в парке "Кузьминки-Люблино" ко Дню работников леса. Мероприятие пройдет 15 сентября.

В нем примут участие сотрудники управления особо охраняемыми природными территориями по ЮВАО и городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Они планируют высадить 70 мелколистных лип на природной территории в квартале №4. Как отмечают в пресс-службе департамента, этот вид дерева выбран неслучайно - еще во времена князей Голицыных в парке "Кузьминки-Люблино" сажали липы, и в центральной части природной территории до сих пор сохранились старые липовые аллеи.

Также на 15 сентября сотрудники ведомств запланировали работы по благоустройству и уборке природной территории.