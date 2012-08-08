Москвичка украла со счета матери 400 тысяч рублей

ИТАР-ТАСС

Жительница Москвы похитила с банковского счета матери 400 тысяч рублей. Об этом 8 августа сообщает ГУ МВД по Москве.

Как уточняется в сообщении, 7 августа москвичка 1964 года рождения обратилась в ОМВД по Выхино с заявлением о краже денег. Как рассказала полицейским потерпевшая, пока она была в отъезде, с ее банковского счета пропали 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что пока женщина отдыхала, ее 28-летняя дочь тайно перевела деньги на свой счет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).