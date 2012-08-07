Движение на улице Госпитальный вал станет двусторонним

ИТАР-ТАСС

С 11 августа 2012 года на улице Госпитальный Вал будет введено двустороннее движение транспорта. Как сообщает московский центр организации дорожного движения, мера была введена в соответствии с решением префектуры ЮВАО.

Как уточняется в сообщении, двусторонее движение вместо одностороннего будет введено на участке Госпитального Вала от улицы Новая Дорога до улицы Ухтомская.

В связи с проводимыми мероприятиями будут внесены соответствующие изменения в размещении дорожных знаков, а также в работе светофоров на данном участке и на прилегающих улицах.