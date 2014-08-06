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На юго-востоке столицы москвич выбросился из окна после убийства сожительницы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 5 августа, около 19.00 в полицию позвонил мужчина и заявил, что убил гражданскую жену в квартире на Ставропольской улице. Он также добавил, что собирается покончить жизнь самоубийством.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в указанной квартире тело 63-летней жительницы Сергиева Посада с ножевым ранением. Под окнами дома нашли и предполагаемого убийцу - хозяина квартиры, который покончил с собой, выбросившись из окна.

По мнению следователей, женщина могла скончаться по другим причинам. Так, судмедэксперты утверждают, что она умерла еще в субботу или воскресенье. При этом, ножевое ранение женщине было нанесено только во вторник, то есть уже после кончины. Однако точную дату смерти и ее причину эксперты установят позднее.