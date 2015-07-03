Форма поиска по сайту

03 июля 2015, 14:31

32 библиотеки Москвы представят литературно-анимационный проект "Жанры"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На протяжении 10 месяцев в библиотеках ЮВАО будут проводиться кинопоказы в рамках литературно-анимационного проекта "Жанры". Ежемесячно в 32-х библиотеках округа будут организованы анимационные показы, посвященные разным жанрам литературы и кино. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Каждый показ будет посвящен одному жанру, который анимация интерпретирует по-своему, в собственной уникальной манере, добавляя в него то юмор, то неожиданную лирику, то несвойственную для других искусств фантазийность.

Среди лент будут представлены притчи и любовные истории, детективы и фантастика, хорроры, биографии знаменитых людей и многое другое. К каждому показу будет организован специальный список литературы, который поможет зрителям лучше ориентироваться в направлениях, представленных в проекте.

Проект "Жанры" будет проходить до марта 2016 года. Июль посвящен жанру смешных ужасов.

