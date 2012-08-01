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Происшествия

01 августа 2012, 18:47

В столице задержаны подозреваемые в 30 квартирных кражах

ЮВАО кражи криминал задержания ГУ МВД России по Москве

ИТАР-ТАСС

В столице были задержаны подозреваемые в серии квартирных краж. Как сообщается 1 августа на сайте столичного главка МВД, задержание было проведено сотрудниками УУР ГУ МВД по Москве совместно с сотрудниками СЧ СУ УВД по ЮВАО.

Заявления о похожих квартирных кражах начали поступать в полицию около полугода назад. Во всех случаях были ограблены квартиры на верхних этажах, и злоумышленники проникали в них через воздуховоды.

Всего с конца 2011 года по июнь 2012 года в полицию поступило около 30 таких заявлений. По каждому факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В ночь с 30 на 31 июля полицейские задержали троих подозреваемых в кражах - москвичей 25, 30 и 33 лет. Двое из них уже имели судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Во время обысков в квартирах задержанных полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи: ювелирные изделия, оружие и патроны, бытовую технику, фотоаппараты, часы и т. п. Сейчас сотрудники МВД проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

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