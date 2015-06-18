РФ оспорит арест российского имущества за границей по иску от ЮКОСа

Фото:ТАСС/Василий Александров

РФ оспорит решение об аресте в Бельгии российского имущества по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщил помощник президента России Андрей Белоусов, передает МИА "Россия сегодня".

"Мы будем оспаривать эти решения и по Франции, и по Бельгии, по всем странам. Все, что касается реализации решений гаагского суда, — мы считаем, что там был допущен целый ряд юридических неточностей, будем, конечно, оспаривать", - сказал Белоусов.

По его словам, решения Европейского суда по правам человека и гаагского арбитража спорны и их будут обжаловать. "Юристы международного уровня сейчас работают для того, чтобы наши интересы защитить", - добавил Белоусов.

Накануне в Бельгии по иску бывших акционеров ЮКОСа, выигравших процесс в Постоянной палате третейского суда в Гааге, было арестовано российское имущество.

Россия должна выплатить кипрским Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (дочерним компаниям GML, которые суммарно владели половиной акцией ЮКОСа) компенсации в 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. (пенсионному фонду ЮКОСа) 8,2 миллиарда долларов.

Напомним, в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, тогда же президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован. Позже его осудили за мошенничество, но помиловали и отпустили на свободу в декабре 2013 года.

В конце 2004 года был продан основной актив ЮКОСа - "Юганскнефтегаз", сейчас компания принадлежит "Роснефти". В 2005 году Ходорковский продал свою долю партнерам и дистанцировался от всех разбирательств с ЮКОСом. Судебный процесс по делу о нарушении Энергетической хартии начался в 2005 году.