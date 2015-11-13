Лечение на расстоянии и абоненты Tele2

Фото: m24.ru

Жителей маленьких деревень хотят лечить на расстоянии

Жителей небольших населенных пунктов хотят лечить на расстоянии – во многих селах и деревнях нет медицинского работника, пишет "Российская газета".

Для решения этой проблемы был разработан "чемоданчик парамедика": телефон с автоматизированным опросником и биометрические девайсы, позволяющие оценивать некоторые важные параметры жизнедеятельности.

Результаты опроса и измерения можно передать через телефон или интернет врачу, а он примет решение, как поступить с больным: расписать дистанционно лечение или назначить госпитализацию.

Бизнесмен Михаил Прохоров хочет продать СК "Согласие"

Бизнесмен Михаил Прохоров ищет покупателя на страховую компанию "Согласие". Как сообщают "Ведомости", он потерял интерес к активу и не хочет больше вкладываться в него.

На фирму есть как минимум два претендента, один из них – экс-губернатор Калининградской области Георгий Боос, а второй – ООО "Ладья ривер", которая еще 26 октября подала в ФАС ходатайство о покупке 58,29% страховщика.

Мосгорсуд выложит судебные материалы в Сеть

Мосгорсуд объявил о старте проекта по созданию комплексной системы судов общей юрисдикции Москвы. Единая платформа должна обеспечить взаимодействие Мосгорсуда, 35 районных судов и 13 ведомств, в числе которых ФССП, МВД, ФМС, Росреестр и прокуратура, сообщают "Ведомости".

Также судебные дела будут формироваться из электронных документов, а участники разбирательств получат к ним доступ через личный кабинет.

Торговые сети ожидают проблем с доставкой продуктов

Продовольственные сети и их поставщики ожидают коллапса с доставкой продуктов: почти 90% логистических партнеров до сих пор не получили счетчики, необходимые для работы в системе взимания платы за проезд для грузовиков, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, из-за этого около трети продуктов может не доехать до магазинов и распределительных центров сетей.

Российские каналы перестали покупать шоу

Из-за падения рынка рекламы почти все российские телеканалы сократили закупки контента, пишет "Коммерсантъ".

Так, в четвертом квартале 2014 года российский рынок телерекламы ушел в минус впервые после кризиса 2008–2009 годов. За весь 2014 год рост бюджетов на телерекламу составил 2%, до 155,7 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году затраты рекламодателей в росли на 9%.

Бывшие акционеры ЮКОС смогут вернуть деньги

Спустя 10 лет после банкротства ЮКОСа бывшие акционеры смогут начать возвращать свои деньги. Как пишет РБК, речь может идти о миллиардах долларов.

Начало выплат стало возможным благодаря мировому соглашению, которое заключили "Роснефть" и представители бывших владельцев ЮКОС.

Половина абонентов Tele2 перешли туда из "МегаФона" – исследование

Более половины абонентов Tele2 – 53% – перешли туда из "МегаФона", сообщает РБК.

"Мигранты" из МТС составили 24% клиентов, а на третьем месте — "ВымпелКом" ("Билайн"), экс-пользователи которого составляют 22% базы. Замыкает статистику сеть Yota с показателем 1%.