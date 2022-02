Пир львов: кто создает поп-культуру Южной Африки

Die Antwoord. Фото: facebook.com/DieAntwoord

Самые известные деятели Южно-Африканской Республики - рейв-музыканты Die Antwoord - в конце января дали концерт в столице. О жизни ЮАР в России известно не так много. "Нельсон Мандела, апартеид и тот парень, паралимпиец, который застрелил свою девушку, перепутав с грабителем". На этом, как правило, познания о самой южной точке Африки заканчиваются.

M24.ru решил разобраться, кто создает поп-культуру ЮАР и какое место она занимает в мировом пространстве.

Мы не ставили перед собой задачу перечислить всех деятелей культуры Южно-Африканской Республики, а указали на самые масштабные или неочевидные явления.

Кейптаун. Фото: ТАСС/Александра Сенцова

Роджер Баллен

фотограф

Из серии "Палата теней". Голова в штанах (Shadow Chamber, Head inside Shirt, 2001). Фото: rogerballen.com

"Господи, кто же это придет смотреть? Неужели вам правда нравятся эти фотографии?" - с ударением на "это" и "эти" спрашивала пожилая смотрительница галереи у посетителей выставки Роджера Баллена. Ее можно понять. Консервативному и педантичному человеку, взращенному на академической культуре, работы Баллена могут показаться по меньшей мере неприятными.

Болезненные бездомные, полумертвые птицы, искалеченные животные, люди с психическими заболеваниями… Добро пожаловать в ночной кошмар. Точнее – в страну теней Роджера Баллена. В своих работах американец последовательно раскрывает самые темные стороны человеческой натуры, не боясь запачкать ни рук, ни репутации.

Роджер Баллен – южноафриканец скорее по духу, чем по месту рождения. Родился-то он в Нью-Йорке, там же получил образование геолога. В 23 года отправился колесить по миру и после полутора лет в Южной Африке издал свою первый фотоальбом. Вернулся было в США, но долго в каменных джунглях не продержался и снова отбыл в большое южноафриканское путешествие.

Сейчас Баллен живет и работает в Йоханнесбурге, хотя выставляется в галереях по всему миру. Кстати, своим стилем группа Die Antwoord в чем-то обязана Баллену. Он даже помогал музыкантам с декорациями для их первого клипа Enter the Ninja и принял участие в съемках I Fink U Freeky.

Если вы пропустили выставку Роджера Баллена в прошлом году, то можете отправиться в виртуальное путешествие по экспозиции

Если вы пропустили выставку Роджера Баллена в прошлом году, то можете отправиться в виртуальное путешествие по экспозиции по ссылке

Занеле Мухоли

фотограф и режиссер-документалист

Фотография Занеле Мухоли. Фото: stevenson.info

Если Роджер Баллен может быть знаком десяткам любителей, то фотограф из ЮАР Занеле Мухоли известна и вовсе единицам. Герои ее фотографий – представители южноафриканского ЛГБТ-сообщества. Через свои работы она рассказывает зрителю о жизни сексуальных меньшинств в среде чернокожего населения. Трансвеститы, геи и лесбиянки для южноафриканского общества - тема сложная, однако у Занеле Мухоли получается сделать фотографии, наполненные легкостью и чувственностью. Стоит отметить, в 2009 году министр искусства и культуры ЮАР Лулу Кингвана ушла с фотовыставки Мухоли, назвав работы оскорбительными и безнравственными.

До России Занеле Мухоли добиралась. В 2012 году на правозащитном фестивале "Открой глаза!" в Петербурге был презентован ее документальный фильм про борьбу с гомофобией. Чуть раньше в пространстве "Тайга" прошла фотовыставка Мухоли.

Seether

пост-гранж группа

Seether. Фото: facebook.com/seether

Южноафриканские пост-гранжеры Seether в Москве частые гости. Они приезжают чуть ли не каждый год, причем не только с тяжелой программой, но и с акустическими вечерами. Например, в 2013-м группа давала концерт в рамках тура An Intimate Night With Seether ("Задушевная ночь с Seether") в клубе Москва Hall (ныне клуб RED на "Красном Октябре"). Эту программу Seether откатали по всему миру, давая концерты даже в часовнях.

А в прошлом году музыканты привезли в Москву восьмой альбом Isolate and Medicate и выступили в клубе Ray Just Arena. "У вас сумасшедший холод, у меня даже в перчатках пальцы напрочь замерзли", - поделились музыканты впечатлением о Москве в интервью M24.ru.

Сейчас музыканты живут в США, но признаются, что "в душе всегда будут южноафриканцами".

"Вся та обстановка, культура, в которой я вырос, – у нас все иначе, не так, как где-то еще. И память об этом, чувство, что эта страна – твоя, сидит глубоко внутри, в генах, наверное", - рассказал бас-гитарист Seether Дейл Стюарт.

На вопрос, почему они уехали из Южной Африки, музыканты отвечают, что чего-то серьезного там добиться нельзя.

"Кроме того, в США, конечно, выше уровень жизни, меньше преступности. Южная Африка же, к сожалению, с каждым днем опускается все ниже. Преступность растет, много других проблем. Это тяжело. Вернуться сейчас домой было бы непросто", - добавляет Стюарт.

The Awakening

готик-рок группа

Ashton Nyte. Фото: theawakening.com



Лидер группы The Awakening Ashton Nyte обозначает их музыкальный стиль как dark future rock. Нам же кажется, что это классический - даже педантичный - готик-рок. Уверенный в себе, сделанный по всем канонам, но скучный. Ничего нового – все это мы видели неоднократно. Однако послушать для общего развития стоит, особенно любителям жанра, уставшим от тех же The 69 Eyes, но тоскующим по черным ангелочкам времен безбородой юности.

До России группа не доезжала, но их записи можно найти на Youtube или в "ВКонтакте". За 20 лет существования The Awakening выпустили восемь альбомов. Последний - Tales of Absolution and Obsoletion - увидел свет в 2009 году.

Jack Parow

рэпер

Jack Parow. Фото: jackparow.co.za

Jack Parow - рэпер из Кейптауна, один из апостолов zef. Он сотрудничал со многими артистами, включая тех же Die Antwoord (Wat Pomp и Doos Dronk).

Zef – исключительно южноафриканский культурный феномен. Это лакшери, но ориентированное на бедных представителей среднего класса. Стиль zef – антишик, роскошь для бедных. В общем, если ты zef, значит, как говорила Йоланди Виссер из Die Antwoord, ты "беден, но крут, беден, но сексуален, беден, но на стиле".

Некоторые критики считают, что Jack Parow не zef, но сам музыкант утверждает обратное.

Soweto Gospel Choir

госпел-хор

Soweto Gospel Choir. Фото: facebook.com/pages/Official-Soweto-Gospel-Choir

Госпел, духовная христианская музыка, - уникальное явление, которое подарило этому миру блюз, фанк и рок-н-ролл. Госпел родился в среде методистских церквей американского Юга и активно развивался в первой трети XX века. Самый популярный госпел-хор Южной Африки – Soweto Gospel Choir, образованный в Соуэто. Это поселение на окраине Йоханнесбурга, куда во время апартеида насильно сгоняли чернокожее население.

Соуэто. Фото: wikimedia.org

Soweto Gospel Choir возник в 2002 году, а уже год спустя получил несколько престижных премий. Его записи попадают на высокие позиции в чартах и имеют неплохой коммерческий успех. Интересно, что хор поет на шести из одиннадцати официальных языков региона. За 13 лет существования они выступали с Питером Гэбриэлом, Дайной Росс, Мэрайей Кэри, Тиной Тернер и другими популярными исполнителями. Участники хора превращают каждое свое выступление в красочное зрелище – национальные костюмы, танцы и безупречное звучание.



В Москву Soweto Gospel Choir приезжал в 2012 году - концерт прошел в Доме музыки.

Мириам Макеба

певица

Мириам Макеба. Фото: miriammakeba.co.za

Мама Африка, Мириам Макеба, – одна из ярких представительниц музыкальной жизни ЮАР. Она родилась в Йоханнесбурге в 1932 году. Однако международное признание получила после того, как покинула родной континент. Макеба переехала в Лондон, где совместно с американским певцом и общественным активистом Гарри Белафонте записала многие свои хиты. В 1966-м они получили премию "Грэмми" за лучший альбом в этническом стиле. Эта пластинка была посвящена бедственному положению чернокожего населения ЮАР. Напомним, период апартеида в ЮАР длился вплоть до 1994 года.

За выступления против апартеида Мириам Макебу лишили гражданства ЮАР. Мириам вернулась на родину только в 1990 году, поддавшись уговорам Нельсона Манделы. Здесь она снялась в нескольких документальных фильмах, посвященных дням апартеида, а также продолжила писать музыку – в 2000 году вышел ее альбом "Родина", номинированный на премию "Грэмми".



Скончалась Макеба в 2008 году в Италии: на концерте, во время исполнения хита "Пата Пата" у певицы случился сердечный приступ. На следующий день она скончалась.

Джозеф Кутзее

писатель

Джозеф Кутзее. Фото: scienceinpoland.pap.pl

Южноафриканский писатель Джозеф Кутзее - лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года. Писатель также дважды удостоился Букеровской премии – за роман "Жизнь и время Михаэла К." и за роман "Бесчестье". Кутзее, пожалуй, самый известный в России южноафриканский писатель. Его книги с легкостью можно найти в книжных магазинах. Отношения к России у писателя тоже особенное – нашей историей и культурой он увлекся еще в детстве.

В свое время любовь к русской литературе XIX века вдохновила Кутзее на роман "Осень в Петербурге", главный герой которого – Федор Достоевский. Неизвестно, был ли когда-нибудь писатель в Санкт-Петербурге, но северная столица описана им с поразительной точностью. Вместе с романами "В ожидании варваров" и "Мистером Фо" "Осень в Петербурге" вошла в сборник, переведенный и опубликованный у нас в 1989 году.

Всю жизнь Кутзее активно выступал против политики апартеида, защищает права животных и придерживается вегетарианства.

Сейчас Джозеф Кутзее живет в Австралии.

Уилбур Смит

писатель

Уилбур Смит. Фото: wilbursmithbooks.com

В России также популярен писатель Уилбур Смит. Он специализируется на исторических и приключенческих романах. Если открыть любой книжный интернет-магазин, то на его имя поиск выдаст сразу несколько страниц с книгами. Свой первый роман "Когда пируют львы" Смит опубликовал в 1964 году. Его главные герои – братья-близнецы Шон и Гаррик. Они любят, ненавидят, ссорятся друг с другом и воюют с соседними племенами. Впоследствии Смит превратил этот роман в целую серию из 13 книг.

Отметим, по сценариям Уилбура Смита было снято десять фильмов. Его книги изданы в 38 странах тиражом более 110 миллионов экземпляров и переведены на 26 языков.

Надин Гордимер

писатель

Надин Гордимер. Фото: flickr.com/Lärarnas Nyheter

Книги еще одного Нобелевского лауреата по литературе (1991 год) – писательницы Надин Гордимер – в России найти гораздо сложнее, чем ее коллег Джозефа Кутзее и Уилбура Смита. Хотя издавать в России Гордимер начали еще в 80-х. Одна из последних книг, вышедших у нас в 2006 году, - сборник рассказов "Совсем другие истории", составленный Надин.

Все романы и рассказы Гордимер объединяют темы расизма, бездуховности и нетерпимости. На Нобелевскую премию писательницу выдвигали не единожды, но получила она ее только в 1991 году.

Последний роман Гордимер "Сейчас самое подходящее время" был опубликован в 2012 году. В нем рассказывается о ветеранах движениях против апартеида и их жизни в современной ЮАР.

Писательница скончалась в июле 2014 года. Произведения Надин переведены на 40 языков мира.

The Lion Sleeps Tonight

песня



Песню The Lion Sleeps Tonight знают все. Благодарить за это нужно студию Disney, которая в 1994 году сняла мультфильм "Король лев". В одном из эпизодов Тимон и Пумба, гуляя по саванне, распевают The Lion Sleeps Tonight музыканта Соломона Линды. Песня также звучит в фильмах про эксцентричного частного детектива Эйса Вентуру.



Музыкант Соломон Линда и группа Evening Birds записали The Lion Sleeps Tonight в 1939 году. На композицию Линду вдохновили детские воспоминания: будучи ребенком, он пас скот, защищая его ото львов. За почти 80 лет на песню было сделано более 160 каверов. Один из самых популярных – кавер группы The Tokens, записанный в 1961 году. Лицензионные сборы составили около 15 миллионов долларов. Что интересно, сам Соломон Линда с группой получил за песню 10 шиллингов, когда прожиточный минимум для семьи в те времена был около 38 шиллингов в неделю. И даже когда песня стала популярной, ее автор не получил ни копейки, умерев в нищете – его жене не хватило денег даже на могильный камень.

Зато наследники Соломона Линды обогатились. В 2004 году семья музыканта подала иск на взыскание со студии Disney авторских вознаграждений в размере 1,6 миллиона долларов. В 2006 году наследники Линды достигли соглашения со звукозаписывающей компанией-правообладателем. Песня была лицензирована "Диснеем", однако во сколько им это обошлось – неизвестно.

"Район №9"

фильм

Постер фильма "Район №9". Фото: sonypictures.com

"Район №9" - южноафриканский фантастический боевик, который вышел на экраны в 2009 году и собрал в мировом прокате более 210 миллионов долларов.

Картина про то, как инопланетных пришельцев, потерпевших аварию, загнали в гетто в Йоханнесбурге, была номинирована на "Оскар" сразу в четырех номинациях. В том числе она претендовала на звание "Лучший фильм".

Режиссером фантастической ленты стал южноафриканский режиссер Нил Бломкамп, продюсером – снявший "Властелина колец" Питер Джексон.

Из интересных фактов: слово fuck произносится в фильме 156 раз.

Контекст. Мнение эксперта



Эксперт: член Экономического общества ЮАР Игорь Кульков

"Массовая культура в ЮАР сейчас в стадии активного развития. Южноафриканское искусство имеет характерный национальный акцент. Они стараются сохранить африканские традиции основных племен – кхоса и зулу. Особенно эти корни чувствуются в музыке.

Безусловно, искусство развивается в определенном контексте. На него сильно влияют внутренние проблемы. На сегодня это не противостояние черных и белых, которое более-менее преодолено, а, скорее, конфликты между племенами. Кхоса и зулу – два основных клана на территории ЮАР. Зулу агрессивны – это боевая часть периода апартеида. Кхоса спокойнее. Межпартийные разногласия переходят в экономику и общество. В ЮАР много конфликтов между черным и черным населением".

Кто делает массовое искусство

"Какое население активнее занимается искусством? Сложно сказать. Раньше черное население было зажато, они что-то делали, но этого не было видно. Поэтому сегодня, когда они вышли в свет, кажется, что в массовом искусстве активнее именно они. Это и музыка, и фильмы, и сериалы, и живопись. Но они вообще более музыкальные и творческие сами по себе.

Среди белого населения тоже много имен художников, писателей, артистов и музыкантов, которые там работают. Белое население ЮАР – это около 10 процентов. Их семьи живут там по сто, двести, четыреста лет. Эти 10 процентов создали страну, построили экономику и систему образования, науку и атомные станции.

Хотя белым людям сейчас сложнее жить, продвигаться по карьерной лестнице, например. Для черного населения есть привилегии, гранты и прочее".

Претория. Фото: ТАСС/В. Карачанцев

Акценты

"Период апартеида сильно отразился на искусстве. Особенно на творчестве белой культурной интеллигенции. Я знал белых, которые уезжали из ЮАР в соседние страны, потому что не могли жить в такой обстановке. Хотя сейчас тема апартеида в искусстве присутствует в меньшей степени. Для ЮАР сейчас важнее межрасовые отношения, проблемы на уровне личности – любовь белого к черной, черной к белому и так далее.

К тому же вырос уровень преступности. Причем не столько за счет своих, сколько "благодаря" пришлым. В ЮАР много нигерийцев, которые держат клубы, распространяют наркотики и оружие. Местная мафия сформировалась не сама по себе, а на противостоянии, попытке бороться с пришлыми. Много местных банд присутствует в центральной части ЮАР – в Йоханнесбурге, Претории. Если же уехать куда-нибудь поглубже, то там до сих пор дома не огораживают заборами.

В творчестве также поднимаются внутренние социальные проблемы. За 10-15 лет, которые прошли с тех пор, как закончился период апартеида, они все равно никак не решатся. В каких-нибудь глухих местах до сих пор ходят легенды, что если больной СПИДом черный мужчина изнасилует белую женщину, то излечится. Проблема насилия, кстати, у них очень серьезная в этом плане. И, собственно, эти проблемы отражаются везде и во всем - что в государственных программах, что в искусстве".

О будущем

"Свое место в мировой культуре искусство ЮАР однозначно заняла. У них уже два Нобелевских лауреата в области литературы – это уже о чем-то говорит. Культура ЮАР самобытна, и за счет этого она как бы стоит особняком. И я думаю, что есть еще потенциал, мы наверняка кого-то увидим".

Виктория Сальникова