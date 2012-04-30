Специалисты проверили около 2500 городских стройплощадок

Строительство метро в Жулебино

Специалисты Мосгосстройнадзора в апреле проверили около двух с половиной тысяч строительных площадок, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

Особое внимание эксперты уделяли ограждениям строек, пунктам мойки колес автотранспорта и благоустройству прилегающих к строительству территорий.

По фактам выявленных нарушений выданы предписания об их устранении. На некоторых объектах были принудительно остановлены работы. Итоговая сумма штрафных санкций превышает 8 миллионов рублей.

По имеющимся данным, больше всего нарушений зафиксировано на четырех объектах: это строительство комплекса зданий Московской дорожной технической школы в Восточном округе, строительство общеобразовательной школы в 3-м квартале района Некрасовка, строительство жилых домов на Ленинском проспекте и в Северном Чертаново, корп. 2АБВ.

Ведомство продолжает проводить проверки стройплощадок.