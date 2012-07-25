В парке на юге столицы проложат около 20 километров велодорожек

ИТАР-ТАСС

В парке "Долина реки Городня" в Южном административном округе столицы будет проложено около 20 километров велосипедных дорожек, сообщает РИА Новости.

"Велосипедные дорожки здесь будут одними из самых длинных - 20 километров. Также будут созданы пункты проката", - заявил московский градоначальник Сергей Собянин.

Планируется, что в парке будут размещены лавки, созданы спортивные и детские площадки, пункты охраны.

На этой территории власти намерены сделать волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты и зоны отдыха для людей старшего поколения. Зимой в новом открытом спортивном комплексе разместится каток площадью три тысячи квадратных метров, а летом - площадки для скейтбординга и воркаута, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На эти цели городские чиновники выделят 228,2 миллиона рублей.