Читатели М24: на автостоянках невозможно припарковать машину

Читатель М24

Южный административный округ Москвы известен горожанам не только прудами Царицынского парка и музеем-заповедником "Коломенское", но и разнообразными недоделками в области дорожного хозяйства.

Читатели М24 выявили на территории своего района сразу несколько "проблемных" парковок. Оставить свою машину на стоянке можно, но, как показывает практика, это небезопасно.

Водители, которые припарковали свое транспортное средство на улице Загорьевская, напротив дома № 25, очень рискуют свои автомобилем. Металлические ограничители в виде "скобочек" вбиты в асфальт слишком близко к проезжей части. Таким образом, припаркованная машина может попросту перекрыть полосу движения!

Светлана Сорокина



Светлана Сорокина удивлена решением рабочих, которые неудачно разлиновали стоянку, расположенную напротив дома № 45 по улице Кантемировская. Парковочное место, "зажатое" с двух сторон фонарным столбом и бордюром, подойдет разве что для летающего автомобиля.

Случаи нанесения неправильной разметки во дворе дома выявил и читатель М24 из Северного округа.

Напомним, на телеканале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Поработали": курьезные случаи о работе коммунальных, дорожных, рекламных служб и чиновников.

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