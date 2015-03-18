Форма поиска по сайту

18 марта 2015, 17:26

Неделя детской книги пройдет в библиотеках ЮАО

Фото: m24.ru

С 23 по 30 марта в библиотеках Южного административного округа пройдет Неделя детской и юношеской книги, сообщается на сайте префектуры ЮАО. Дети смогут встретиться с известными российскими писателями и поэтами.

Расписание


ВремяМестоСобытие
19 марта, 12.00Детская библиотека №141Встреча с Артуром Гройсом, детским драматургом, актером и режиссером
20 марта, 14.00Библиотека №151"Праздник русской сказки": кукольное представление, посвященное 200-летию Петра Ершова. Спектакль поставлен по мотивам сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок"
20 марта, 12.30Библиотека №156Встреча с поэтессой Диной Бурачевской. В программе: авторские чтения книги, игры с детьми, создание маяка из пластилина, общение с читателями, автограф-сессия, вручение подарков
20 марта,12:00Детская библиотека №158Викторины, конкурсы и призы от детского писателя Артура Гиваргизова
21 марта, 11.00Центральная детская библиотека №152Встреча с Ариной Поляковой – автором и иллюстратором книги "Тайна старого маяка"
23 марта, 15.00Библиотека №167Творческий вечер писателя Ирины Щегловой, автора более тридцати повестей и сказок для детей и подростков
23 марта, 11.30Детская библиотека №153Встреча с Ниной Дашевской. В программе встречи прозвучат избранные отрывки из рассказов в исполнении писателя
23 марта, 11.00, 13.00Детская библиотека №152Открытие Недели детской книги. В 11.00 – встреча с детской писательницей и поэтом Наталией Волковой. В 13.00 – встреча с белорусскими писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак
24 мартаЦентральная детская библиотека №152Эго-игра "Экологическая Москва" от Бирюлевского дендропарка
25 мартаБиблиотека №152Встреча с персонажами из русской мифологии
25 марта, 14.00Библиотека №143Встреча с автором стихов и коротких историй про детей, людей и животных – Ириной Ярошенко
26 мартаЦентральная детская библиотека №152Встреча с Михаилом Есеновским, писателем, редактором журнала "ГЕОленок". Ребята примут участие в живом чтении книг-юбиляров К.И. Чуковского "Бармалей" и "Доктор Айболит"
26 марта, 12.00Библиотека №162 имени К.М. СимоноваВстреча с детским писателем Еленой Глазковой
27 мартаБиблиотека №152День, посвященный Дню Победы. Квест-игра "Бойцы секретного фронта". Дети смогут послушать репортаж "Дети войны" со страниц периодики, посетить выставку – развал из фонда книгохранилища "И кистью и резцом о подвиге твоем"
27 марта, 11.00Библиотека-филиал №136Встреча с писателем Александром Трухановым. Он расскажет о своей повести "Острова Тубуаи", которая была номинирована на премию "Книгуру"
1 апреля, 14.00Библиотека №150Марафон "Впусти книгу в сердце!", посвященный 150-летию выхода в свет книги Л.Кэрролла "Алиса в стране чудес". Детей ждет театр теней, игры в крокет, оптические иллюзии, мастер-класс по созданию открытки в викторианском стиле

