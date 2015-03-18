Неделя детской книги пройдет в библиотеках ЮАО

Время Место Событие

19 марта, 12.00 Детская библиотека №141 Встреча с Артуром Гройсом, детским драматургом, актером и режиссером

20 марта, 14.00 Библиотека №151 "Праздник русской сказки": кукольное представление, посвященное 200-летию Петра Ершова. Спектакль поставлен по мотивам сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок"

20 марта, 12.30 Библиотека №156 Встреча с поэтессой Диной Бурачевской. В программе: авторские чтения книги, игры с детьми, создание маяка из пластилина, общение с читателями, автограф-сессия, вручение подарков

20 марта,12:00 Детская библиотека №158 Викторины, конкурсы и призы от детского писателя Артура Гиваргизова

21 марта, 11.00 Центральная детская библиотека №152 Встреча с Ариной Поляковой – автором и иллюстратором книги "Тайна старого маяка"

23 марта, 15.00 Библиотека №167 Творческий вечер писателя Ирины Щегловой, автора более тридцати повестей и сказок для детей и подростков

23 марта, 11.30 Детская библиотека №153 Встреча с Ниной Дашевской. В программе встречи прозвучат избранные отрывки из рассказов в исполнении писателя

23 марта, 11.00, 13.00 Детская библиотека №152 Открытие Недели детской книги. В 11.00 – встреча с детской писательницей и поэтом Наталией Волковой. В 13.00 – встреча с белорусскими писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак

24 марта Центральная детская библиотека №152 Эго-игра "Экологическая Москва" от Бирюлевского дендропарка

25 марта Библиотека №152 Встреча с персонажами из русской мифологии

25 марта, 14.00 Библиотека №143 Встреча с автором стихов и коротких историй про детей, людей и животных – Ириной Ярошенко

26 марта Центральная детская библиотека №152 Встреча с Михаилом Есеновским, писателем, редактором журнала "ГЕОленок". Ребята примут участие в живом чтении книг-юбиляров К.И. Чуковского "Бармалей" и "Доктор Айболит"

26 марта, 12.00 Библиотека №162 имени К.М. Симонова Встреча с детским писателем Еленой Глазковой

27 марта Библиотека №152 День, посвященный Дню Победы. Квест-игра "Бойцы секретного фронта". Дети смогут послушать репортаж "Дети войны" со страниц периодики, посетить выставку – развал из фонда книгохранилища "И кистью и резцом о подвиге твоем"

27 марта, 11.00 Библиотека-филиал №136 Встреча с писателем Александром Трухановым. Он расскажет о своей повести "Острова Тубуаи", которая была номинирована на премию "Книгуру"