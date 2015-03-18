Неделя детской книги пройдет в библиотеках ЮАО

Фото: m24.ru
С 23 по 30 марта в библиотеках Южного административного округа пройдет Неделя детской и юношеской книги, сообщается на сайте префектуры ЮАО. Дети смогут встретиться с известными российскими писателями и поэтами.
Расписание
|Время
|Место
|Событие
|19 марта, 12.00
|Детская библиотека №141
|Встреча с Артуром Гройсом, детским драматургом, актером и режиссером
|20 марта, 14.00
|Библиотека №151
|"Праздник русской сказки": кукольное представление, посвященное 200-летию Петра Ершова. Спектакль поставлен по мотивам сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок"
|20 марта, 12.30
|Библиотека №156
|Встреча с поэтессой Диной Бурачевской. В программе: авторские чтения книги, игры с детьми, создание маяка из пластилина, общение с читателями, автограф-сессия, вручение подарков
|20 марта,12:00
|Детская библиотека №158
|Викторины, конкурсы и призы от детского писателя Артура Гиваргизова
|21 марта, 11.00
|Центральная детская библиотека №152
|Встреча с Ариной Поляковой – автором и иллюстратором книги "Тайна старого маяка"
|23 марта, 15.00
|Библиотека №167
|Творческий вечер писателя Ирины Щегловой, автора более тридцати повестей и сказок для детей и подростков
|23 марта, 11.30
|Детская библиотека №153
|Встреча с Ниной Дашевской. В программе встречи прозвучат избранные отрывки из рассказов в исполнении писателя
|23 марта, 11.00, 13.00
|Детская библиотека №152
|Открытие Недели детской книги. В 11.00 – встреча с детской писательницей и поэтом Наталией Волковой. В 13.00 – встреча с белорусскими писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак
|24 марта
|Центральная детская библиотека №152
|Эго-игра "Экологическая Москва" от Бирюлевского дендропарка
|25 марта
|Библиотека №152
|Встреча с персонажами из русской мифологии
|25 марта, 14.00
|Библиотека №143
|Встреча с автором стихов и коротких историй про детей, людей и животных – Ириной Ярошенко
|26 марта
|Центральная детская библиотека №152
|Встреча с Михаилом Есеновским, писателем, редактором журнала "ГЕОленок". Ребята примут участие в живом чтении книг-юбиляров К.И. Чуковского "Бармалей" и "Доктор Айболит"
|26 марта, 12.00
|Библиотека №162 имени К.М. Симонова
|Встреча с детским писателем Еленой Глазковой
|27 марта
|Библиотека №152
|День, посвященный Дню Победы. Квест-игра "Бойцы секретного фронта". Дети смогут послушать репортаж "Дети войны" со страниц периодики, посетить выставку – развал из фонда книгохранилища "И кистью и резцом о подвиге твоем"
|27 марта, 11.00
|Библиотека-филиал №136
|Встреча с писателем Александром Трухановым. Он расскажет о своей повести "Острова Тубуаи", которая была номинирована на премию "Книгуру"
|1 апреля, 14.00
|Библиотека №150
|Марафон "Впусти книгу в сердце!", посвященный 150-летию выхода в свет книги Л.Кэрролла "Алиса в стране чудес". Детей ждет театр теней, игры в крокет, оптические иллюзии, мастер-класс по созданию открытки в викторианском стиле
