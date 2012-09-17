В ЮАО после реконструкции открылся сельскохозяйственный рынок

Фото: ИТАР-ТАСС

15 сентября у метро "Пражская" после реконструкции открылся сельскохозяйственный рынок ООО "РУС". Рынок площадью 4700 кв. метров был восстановлен после апрельского пожара.

Теперь рынок вмещает 320 торговых, из которых 250 используются под сельскохозяйственную продукцию и 70 - под продовольственные товары, сообщает портал префектуры ЮАО города Москвы.

Рынок имеет три центральных входа с автоматическими раздвижными дверями. Каждый из них приспособлен для доступа людей с ограниченными возможностями.

В рамках реконструкции увеличили количество парковочных мест до 190 и открыли въезд на парковку с Кировоградской улицы. Этого давно добивались местные жители и посетители рынка.

"Мы стараемся, чтобы на территории округа рынки были стационарными, ведь от этого, напрямую зависит качество продукции", - отметил префект ЮАО Георгий Смолеевский.