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14 августа 2012, 16:16

Производственная зона "Красный Строитель" в ЮАО станет жилой

ЮАО строительство власть

ИТАР-ТАСС

Территориальная схема развития производственной зоны № 36 "Красный Строитель" (ЮАО) была одобрена на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Схема предполагает реорганизацию производственных территорий в районе Чертаново Южное под общественные, жилые и природно-рекреационные объекты. Планируется сохранение и новое строительство социальных и административных объектов общей площадью более 308 тысяч квадратных метров.

Площадь проектируемой территории составляет 457 га. Как указывается в сообщении, в границы проектирования входят: производственная зона № 36 "Красный Строитель"; Аннинский лесопарк; природный комплекс реки Городни; объект культурного наследия - церковь Покрова; жилые микрорайоны № 24, 25, 25А, 25В, 26, 27А, 28, 29, 29А; коммунальная зона (25В).

В ходе реконструкции предполагается также расширение Дорожной улицы от улицы Подольских Курсантов до МКАД и проектирование нового пересечения железной дороги Курского направления от Варшавского шоссе по улице Кирпичные Выемки до проезда № 5451 в промзоне "Бирюлево".

Проектом предусмотрена трассировка дублирующего проезда вдоль участка МКАД от пересечения кольцевой магистрали с Курским направлением железной дороги до пересечения ее с Варшавским шоссе, а также трассировка нового проезда вдоль полосы отвода Курского направления железной дороги для обслуживания существующих и проектируемых коммунальных объектов.

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