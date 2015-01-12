Путеводитель по каткам в парках: Южный округ

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.
Мы уже опубликовали путеводители по Восточному,Северному, Западному и Центральному и Северо-Восточному округам. В последнем путеводителе рассказываем, где покататься в трех районах юга Москвы: ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.
ЮАО
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Усадьба "Царицыно"
О катке
Ссылки по теме
- Молодой барашек и раковые шейки: чем накормят в парках зимой
- Путеводитель по каткам в парках: Восточный округ
- Путеводитель по каткам в парках: Северный округ
- Путеводитель по каткам в парках: Западный округ
- Путеводитель по каткам в парках: Центральный округ
- Путеводитель по каткам в парках: Северо-Восточный округ
На территории усадьбы расположен небольшой каток под открытым небом, который обрадует посетителей закрытым павильоном с гардеробом и раздевалкой. Неподалеку находится кафе и бесплатная парковка для автомобилей. Покрытие катка – натуральное. Приятный бонус – стоимость аренды коньков не меняется в зависимости от времени, которое вы проводите на льду.
Научиться
Профессиональные фигуристы готовы провести занятие с теми, кто неуверенно стоит на льду и не знает, как правильно кататься. Стоимость урока – 250 рублей.
Время работы
С понедельника по пятницу каток открывается в 14.00 и работает до 22.00. Время работы в выходные дольше – с 11.00 до 23.00.
Цена билета
50-100 рублей для детей и 150-300 рублей для взрослых.
Прокат
Аренда коньков обойдется в 250 рублей. Кроме того, можно взять напрокат клюшку и шайбу (150 рублей). За 250 рублей сотрудники катка заточат ваши коньки.
Адрес катка
Метро "Царицыно", улица Спортивная, дом 2.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Парк 60-летия октября
О катке
Каток с искусственным ледовым покрытием называется H2O и оборудован теплой раздевалкой, пунктом заточки коньков и небольшим кафе.
Время работы
С 11:00 до 22:00 ежедневно.
Цена билета
Вход на каток со своими коньками свободный.
Прокат
Прокат коньков – 150 рублей в час. Заточка коньков – 100 рублей.
Адрес катка
Метро "Коломенская", Проспект андропова, дом 5
Катки также работают в следующих парках:
Усадьба "Коломенское"
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Каток с натуральным покрытием
Стоимость: 200-250 рублей
Время работы: с 12:00 до 22:00
Прокат: 200 рублей
Адрес: метро "Коломенская", проспект Андропова, дом 39
ЮВАО
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Парк имени Артема Боровика
О катке
Каток с искусственным льдом, на территории также работает хоккейная площадка, которую можно арендовать для своей компании.
Научиться
На катке проходят занятия по фигурному катанию и хоккею. Узнать подробности и записаться в группы можно по телефонам 8 (903) 613-15-32 и 8 (915) 221-37-95.
Время работы
11.00-23.00.
Цена билета
По будням до 15.00 – бесплатно, позже придется заплатить 150 рублей. В выходные вход обойдется в 250 рублей.
Прокат
Прокат коньков – 150 рублей за час, заточка – 250. Также можно взять в прокат тележку-помощника в виде пингвина или панды для детей, которые встают на лед впервые (250 рублей за час). Прокат хоккейной клюшки и шайбы – 100 рублей. Камера хранения стоит 50 рублей.
Адрес катка
Метро "Братиславская", улица Братиславская, дом 16, корпус 1.
Катки также работают в следующих парках:
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Парк 850-летия Москвы
Каток с натуральным льдом и бесплатным входом в первую половину дня по будням
Стоимость: 150-250 рублей (каждый будний день до 15.00 – бесплатно)
Время работы: с 11.00 до 23.00
Прокат: 150 рублей за час
Адрес: метро "Марьино", улица Марьинский парк, владение 10, строение 4
Дюссельдорфский парк
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Каток с натуральным ледовым покрытием
Стоимость: 250 рублей
Время работы: с 11.00 до 23.00
Прокат: 150 рублей в час
Адрес: метро "Братиславская", пересечение Перервинского бульвара и Новомарьинской улицы
ЮЗАО
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Воронцовский парк
Каток с натуральным ледовым покрытием
Стоимость: 250 рублей
Время работы: с 11.00 до 23.00
Прокат: 150 рублей в час
Адрес: метро "Новые Черемушки", "Проспект Вернадского" и "Калужская", улица Воронцовские пруды