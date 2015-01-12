Путеводитель по каткам в парках: Южный округ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.

Мы уже опубликовали путеводители по Восточному,Северному, Западному и Центральному и Северо-Восточному округам. В последнем путеводителе рассказываем, где покататься в трех районах юга Москвы: ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.

ЮАО

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Усадьба "Царицыно"

О катке

На территории усадьбы расположен небольшой каток под открытым небом, который обрадует посетителей закрытым павильоном с гардеробом и раздевалкой. Неподалеку находится кафе и бесплатная парковка для автомобилей. Покрытие катка – натуральное. Приятный бонус – стоимость аренды коньков не меняется в зависимости от времени, которое вы проводите на льду.

Научиться

Профессиональные фигуристы готовы провести занятие с теми, кто неуверенно стоит на льду и не знает, как правильно кататься. Стоимость урока – 250 рублей.

Время работы

С понедельника по пятницу каток открывается в 14.00 и работает до 22.00. Время работы в выходные дольше – с 11.00 до 23.00.

Цена билета

50-100 рублей для детей и 150-300 рублей для взрослых.

Прокат

Аренда коньков обойдется в 250 рублей. Кроме того, можно взять напрокат клюшку и шайбу (150 рублей). За 250 рублей сотрудники катка заточат ваши коньки.

Адрес катка

Метро "Царицыно", улица Спортивная, дом 2.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Парк 60-летия октября

О катке

Каток с искусственным ледовым покрытием называется H2O и оборудован теплой раздевалкой, пунктом заточки коньков и небольшим кафе.

Время работы

С 11:00 до 22:00 ежедневно.

Цена билета

Вход на каток со своими коньками свободный.

Прокат

Прокат коньков – 150 рублей в час. Заточка коньков – 100 рублей.

Адрес катка

Метро "Коломенская", Проспект андропова, дом 5

Катки также работают в следующих парках:

Усадьба "Коломенское"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Каток с натуральным покрытием

Стоимость: 200-250 рублей

Время работы: с 12:00 до 22:00

Прокат: 200 рублей

Адрес: метро "Коломенская", проспект Андропова, дом 39

ЮВАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Парк имени Артема Боровика

О катке

Каток с искусственным льдом, на территории также работает хоккейная площадка, которую можно арендовать для своей компании.

Научиться

На катке проходят занятия по фигурному катанию и хоккею. Узнать подробности и записаться в группы можно по телефонам 8 (903) 613-15-32 и 8 (915) 221-37-95.

Время работы

11.00-23.00.

Цена билета

По будням до 15.00 – бесплатно, позже придется заплатить 150 рублей. В выходные вход обойдется в 250 рублей.

Прокат

Прокат коньков – 150 рублей за час, заточка – 250. Также можно взять в прокат тележку-помощника в виде пингвина или панды для детей, которые встают на лед впервые (250 рублей за час). Прокат хоккейной клюшки и шайбы – 100 рублей. Камера хранения стоит 50 рублей.

Адрес катка

Метро "Братиславская", улица Братиславская, дом 16, корпус 1.

Катки также работают в следующих парках:

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Парк 850-летия Москвы

Каток с натуральным льдом и бесплатным входом в первую половину дня по будням

Стоимость: 150-250 рублей (каждый будний день до 15.00 – бесплатно)

Время работы: с 11.00 до 23.00

Прокат: 150 рублей за час

Адрес: метро "Марьино", улица Марьинский парк, владение 10, строение 4

Дюссельдорфский парк

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Каток с натуральным ледовым покрытием

Стоимость: 250 рублей

Время работы: с 11.00 до 23.00

Прокат: 150 рублей в час

Адрес: метро "Братиславская", пересечение Перервинского бульвара и Новомарьинской улицы

ЮЗАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Воронцовский парк

Каток с натуральным ледовым покрытием

Стоимость: 250 рублей

Время работы: с 11.00 до 23.00

Прокат: 150 рублей в час

Адрес: метро "Новые Черемушки", "Проспект Вернадского" и "Калужская", улица Воронцовские пруды