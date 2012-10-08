Форма поиска по сайту

08 октября 2012, 18:22

Город

При пожаре в автосервисе в ЮАО пострадали два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

В Южном административном округе столицы на территории автосервиса произошел пожар. Два человека пострадали.

Возгорание произошло по адресу: улица Нагорная, дом №3. "Пострадали два человека, в настоящий момент они госпитализированы. Личность и возраст пострадавших устанавливаются", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Около 18.00 возгорание удалось ликвидировать.

Отметим, что в доме №3 по Нагорной улице располагается сразу несколько автосервисов. В каком из них произошел пожар - не уточняется.

ЮАО пожары чп

