Читатели М24 сообщили о ЧП на Дорожной улице

На юге Москвы на пересечении улиц Дорожной и Россошанской прорвался газопровод. По предварительным данным, повреждение имеет механический характер

Редакции М24 стало известно от читателей, что в Южном Чертаново произошло ЧП. По имеющейся информации, недалеко от здания по адресу улица Дорожная, дом 30, корпус 1 прорвалась труба.

Как сообщают читатели, в этом доме располагается кафе-кондитерская "Бонжур".

На место происшествия выехали бригады пожарной службы и МЧС. По информации читателей, пострадавших нет.