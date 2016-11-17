Фото: m24.ru/Александр Авилов

Центр толерантности в Москве получил премию ЮНЕСКО за распространение идеалов мира и ненасилия, сообщает пресс-служба учреждения. Церемония состоялась 16 ноября вечером в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Награду получил гендиректор Еврейского музея и Центра толерантности, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

По словам главного раввина России Берла Лазара, толерантность – не искусственное понятие, "выгодное только меньшинствам, якобы добивающимся каких-то привилегий за счет большинства". В реальности, отметил он, толерантность обеспечивает "спокойствие в межнациональных и межконфессиональных отношениях, когда люди не смотрят на "иных" как на врагов".

Религиозный лидер также добавил, что особенно толерантность важна для России, на территории которой живут сотни народов и представлены практически все крупные мировые религии.

Премия имени Маданджита Сингха, индийского художника, писателя и дипломата, ежегодно вручается 16 ноября – в Международный день толерантности, учрежденный ООН в 1996 году.