Какие достопримечательности Москвы и Подмосковья охраняет ЮНЕСКО

В Москве и Московской области располагаются 4 памятника ЮНЕСКО

ЮНЕСКО - это Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Всего в ее списке Всемирного наследия 962 объекта, четыре из которых располагаются в Москве и Московской области.

К ним относятся Московский Кремль и Красная площадь XIII-XVII веков; церковь Вознесения в Коломенском XVI века; ансамбль Новодевичьего монастыря XVI-XVII веков и ансамбль Троице-Сергиевой лавры XVI-XVIII веков.

Цель списка сделать известными и защитить уникальные культурные и природные объекты, признанные достоянием человечества.

Всего в России располагаются 10 природных и 15 культурных памятников ЮНЕСКО. Лидируют по числу объектов под охраной ЮНЕСКО Италия, Испания, Китай и Франция. Далее следуют Индия, Мексика, Россия и США.