Самым популярным видео 2014 года на Youtube стал розыгрыш про собаку-паука

Видеохостинг Youtube составил списки самых популярных видео 2014 года. На первом месте оказался розыгрыш про собаку в костюме паука – более 114 миллионов просмотров. Стоит отметить, что эти люди ранее снимали розыгрыши про Человека-паука, "Звонок", зомби-апокалипсис и многие другие.

На втором месте – ролик про дворовый футбольный матч (более 99 миллионов просмотров). На кону у ребят футбольная площадка, а в видео засветились Криштиану Роналду, Неймар, Уэйн Руни, Златан Ибрагимович и другие известные футболисты.

Тройку лидеров замыкает видео First Kiss (более 94 миллионов просмотров), в котором 20 незнакомых друг с другом людей попросили поцеловаться на камеру.

Топ-3 самых популярных видео России составляют мультфильмы. На первом месте – более 80 миллионов просмотров – "Маша и медведь", на втором – более 30 миллионов просмотров – "Барбоскины", а на третьем –более 13 миллионов просмотров – "Фиксики".

Что касается списка видеоклипов, в топе просмотров поп-артисты. Самым популярным музыкальным роликом стал клип Katy Perry – "Dark Horse" (более 717 миллионов просмотров). "Серебро" взял Энрике Иглесиас с клипом "Bailando", а на третьем месте – клип Шакиры и Рианны "Can't Remember To Forget You".

В России самым популярным клипом стало видео ВИА ГРА feat. Вахтанг "У меня появился другой" (10 миллионов просмотров), на втором месте Бьянка "Я не отступлю" (почти 8 миллионов просмотров), а на третьем – Юля Волкова, Лена Катина, Лигалайз и Майк Томпкинс "Любовь в каждом из нас" (почти 2,5 миллионов просмотров).

Посмотреть все популярные видео можно здесь .