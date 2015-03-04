Дмитрий "Сид" Спирин: Песни про жизнь после школы и дальше

Дмитрия "Сида" Спирина почти все знают как именитого рок-музыканта, лидера популярной группы "Тараканы!". Чуть меньше он известен как хороший рок-писатель, Дмитрий – автор бестселлера "Тупой панк-рок для интеллектуалов". Почти никто не знает, что Дмитрий – мастер коротких эссе и колонок, которые ранее он публиковал только в рамках своих блогов. С недавних пор Сид – постоянный колумнист M24 делится своими мыслями и наблюдениями с нашими читателями.

В мире рока есть такой феномен: некоторые песни становятся известными и супер-популярными только благодаря удачным кавер-версиям на них. И, как правило, через значительное время после того, как оригинальные исполнители окончательно сходят со сцены. Иной раз даже диву даешься, когда узнаешь, что вот этот самый хит твоей любимой группы, оказывается, еще в 1964 году написал никому не известный чудик, о котором с тех пор ничего не слышно.

Похоже, с моей группой начало происходить похожее. Нет, мы в полном порядке, у нас миллион новых идей, сил и задора. Да и никому неизвестными нас назвать сейчас, конечно, уже сложно. Но, и у нас теперь уже есть кавер-версия, которая давно уже переплюнула оригинал. Причем очень и очень значительно.

Многие из вас знают нашу песню под названием "Я смотрю на них". Это, пожалуй, единственная широко известная песня группы "Тараканы!" . Мне кажется, что у нас есть еще, по крайней мере, 5-6 песен не менее известных тем, кто не входит в круг наших фэнов. Тем не менее, "Я смотрю на них" (те, кто не парится по поводу оригинальных названий, те, что дают своим песням авторы, также часто называют ее "Выпускной", "Фотоальбом", "Про школу" и пр.) – чемпион среди них. Ее знают проводницы и некоторые таксисты. Так что, как видите, один раз и мы случайно попали в массовое бессознательное (смайл).

Нет ничего удивительного в том, что именно эта песня подвергается множественным кавер-версиям. Кроме того, ее также часто исполняют на выпускных вечерах очередные вчерашние старшеклассники, неизменно внося в нее свои авторские изменения остающиеся для потомков в виде самопальных текстов. Я уверен, что большая часть людей, когда либо слышавших "Я смотрю на них", слышала ее не в нашем исполнении, не в записи или на концерте "Тараканов!". И уж конечно они, скорее всего, не особенно сильно интересуются, кто эту песню написал и как называется группа, исполняющая ее в оригинале.

Но все это была предыстория, подготовка к главной теме. Существует одна кавер-версия на песню Тараканов! "Я смотрю на них", которая затыкает за пояс все остальные, вместе с оригиналом.

Она называется "Песня про жизнь после школы и дальше", исполняет ее безвестный паренек по имени Сидор Андрей, и его видео вы можете посмотреть ниже.

Чего примечательного, спросите вы, в этом бардовском исполнении, на кортах, под блатные аккорды, на природе, при погоде? Мало ли, кто что поет на пикниках в средней полосе нашей необъятной Родины? А вы взгляните в правый нижний угол, отвечу я. Видите счетчик просмотров? Этот пацан за пять лет, прошедших с момента размещения видео, набрал больше 2.300.000 (двух миллионов трехсот тысяч) просмотров. Что бы эта цифра стала для вас понятной и значительной, я приведу следующие факты:

- оба официальных клипа группы Тараканы! на эту песню, выпущенные в 2007 и 2012, набрали совместно чуть больше 700 тысяч просмотров.

При этом мы не просто размещаем наши клипы на youtube и забываем про них. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить им в первые недели максимальное количество просмотров. Не думаю, что бы Сидор Андрей хотя бы на секунду задумался бы о том, как продвинуть свое видео.

- за восемь лет своего существования, целый канал на youtube группы Тараканы! дал всего 3.700.000 просмотров, а на нем сотни официальных клипов, концертных выступлений, праздничных поздравлений и видео-анонсов.

- при введении в поиске на youtube фразы "Песня про жизнь после школы и дальше" название нужного видео вываливается едва вы доходите до "песня про ж…", уступая только "песне про жирафа", "песне про Женю", "песне про жадность" и "песне про Жигули".

2.300.000 просмотров.

"Песня про жизнь после школы и дальше".



Парень даже, скорее всего, и не знает, как она называется на самом деле.

Ноль усилий для продвижения.

13.000 лайков.

У нее даже появились свои кавер-версии! Не "Я смотрю на них", а именно "Песни про жизнь после школы и дальше". Вот, например, еще один юноша снял на видео свое исполнении песни с таким названием:

Все люди, так или иначе занятые в нашей индустрии, мягко говоря, сильно удивляются, когда я рассказываю про это видео. Никто не может разгадать этот феномен. Наш друг, режиссер многих известных клипов, даже порекомендовал нам в следующий раз, когда мы будем размещать наш очередной клип в интернете, снабдить его таким описанием: "песня про жизнь, смерть, школу, войну, армию, институт, семью, детей, маму". В общем, перечислить все те важные ключевые слова, по которым люди могут искать в интернете какие угодно песни. Тогда они будут натыкаться на наш клип, про что бы он ни был (хоть про "Плохих танцоров") и таким образом мы также соберем миллионы ("миллионы" - самое часто встречающееся слово в сегодняшней колонке, вы заметили?).

Я не стал ждать новый клип. Я просто снял пятидесятисекундный ролик про свою собаку, назвал его " Песня о жизни, любви, школе, армии, работе, друзьях" и разместил на нашем канале. Вот он:

Фокус не сработал, за два года всего две тысячи просмотров.

Сидор Андрей, кем ты ни был! Открой нам свой секрет, пожалуйста! А вы, друзья, тоже могли бы помочь нам раскрыть эту тайну. Делитесь своими мыслями по поводу этого феномена, какие у кого есть. Комментарии можно оставлять под текстом колонки на сайте m24.ru

PS: Уже отправляя почти готовый текст, я обнаружил справа от этого видео другие похожие записи. Чемпионом среди них является видос с названием…."(Классная песня!!!!)девушка классно поет!!!!"

Почти 4.500.000. Признайтесь, хотя бы кто нибудь из вас когда нибудь расшаривал на свои страницы в соцсетях это видео?