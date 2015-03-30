Фестиваль японской культуры Hinode пройдет в "Москвиче"

Фото: пресс-служба фестиваля

25 и 26 апреля в культурном центре "Москвич" пройдет Четвертый Всероссийский фестиваль японской культуры Hinode. В его рамках пройдут выступления российских и японских музыкантов, шоу кимоно, конкурсы косплея, фестиваль анимационного кино, лекции по японскому искусству и робототехники и так далее.

Как сообщают организаторы, задача фестиваля – популяризация традиционной и современной культуры Японии. Насыщенная программа мероприятия порадует посетителей любого возраста.

Так, на главной сцене "Москвича" пройдут шоу кимоно, выступления японских и российских музыкантов, конкурсы косплея, караоке, pop-танцев и дефиле.

В малом зале состоится фестиваль анимационного кино, будут проведены лекции по японскому искусству и робототехнике, а также чайная церемония.

В зоне искусств в фойе пройдут мастер-классы по различным видам японского искусства: суми-э и манга, икэбана и оригами.

В action-зоне можно будет освоить технику создания японских причесок, попробовать предсказать судьбу при помощи карт таро, посмотреть шоу японских барабанщиков.

В фестивале принимают участие артисты и мастера из Японии. В этом году среди гостей - известная исполнительница песен к аниме и играм Ито Канако, мастер кимоно и японских причесок Имаидзуими Аико, инженер-разработчик роботов Такахаси Томотака, мастер живописи тушью Таруи Хироси и автор японских комиксов манга Юри Такаги. На фестивале выступят японские и российские танцоры и музыканты.

В рамках Hinode также состоится российский отборочный тур Международного чемпионата косплея. Победители получат право представлять на нем нашу страну.

Среди других событий фестиваля — портретная мастерская в стиле манга, где каждый желающий сможет получить свой портрет в стиле японских комиксов, а также уличный кулинарный двор с японскими угощениями.

Стоимость билетов в предпродаже – 600 рублей за один день, 950 рублей за два дня. Во время фестиваля – 650 рублей.