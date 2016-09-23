Сильное землетрясение произошло к востоку от берегов Японии

Фото: BarcroftMedia/ТАСС/ Eric Lafforgue

К востоку от берегов Японии 23 сентября произошло сильное землетрясение, сообщает сайт "Комсомольской правды". Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.

Толчок магнитудой 6,5 балла зафиксирован на глубине 10 километров в Тихом океане к востоку от префектуры Тиба. При этом на берегу толчки практически не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.