Сильное землетрясение произошло к востоку от берегов Японии

Фото: BarcroftMedia/ТАСС/ Eric Lafforgue
К востоку от берегов Японии 23 сентября произошло сильное землетрясение, сообщает сайт "Комсомольской правды". Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.
Толчок магнитудой 6,5 балла зафиксирован на глубине 10 километров в Тихом океане к востоку от префектуры Тиба. При этом на берегу толчки практически не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.
Спустя несколько часов в центре Италии произошло новое землетрясение. Магнитуда повторных толчков (афтершоков) в центре страны составила 4,9, землетрясение ощущалось на обширной территории, в том числе в Риме. Число жертв землетрясения в центральной части Италии достигло 73 человек.