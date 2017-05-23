Около тысячи человек госпитализировали в Японии из-за аномальной жары

Фото: ТАСС/Koji Ueda

Около тысячи человек были госпитализированы за неделю из-за аномальной жары, установившейся на значительной территории Японии, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Управления пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, больше всего пострадавших зафиксировано в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хего, Саитама и Канагава. Больше половины тех, кому потребовалась медицинская помощь, – люди старше 65 лет.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода в Японии сохранится в ближайшие дни на большей части страны. В связи с этим, специалисты призывают как можно меньше находиться на улице и пить побольше воды.