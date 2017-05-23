Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2017, 10:51

В мире

Около тысячи человек госпитализировали в Японии из-за аномальной жары

Фото: ТАСС/Koji Ueda

Около тысячи человек были госпитализированы за неделю из-за аномальной жары, установившейся на значительной территории Японии, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Управления пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, больше всего пострадавших зафиксировано в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хего, Саитама и Канагава. Больше половины тех, кому потребовалась медицинская помощь, – люди старше 65 лет.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода в Японии сохранится в ближайшие дни на большей части страны. В связи с этим, специалисты призывают как можно меньше находиться на улице и пить побольше воды.

О том, являются ли резкие перепады температуры от жары к холоду и наоборот следствием глобального потепления, почему повышается температура Земли, кто может стоять за изменениями климата и каких погодных аномалий нам ждать в этом году, читайте в материале m24.ru.

Япония госпитализация аномальная жара жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика