19 мая 2017, 09:31

В мире

Первый самолет между Японией и Курилами отправится в путь 18 июня

Авиасообщение между Южными Курилами и Японией начнется 18 июня, сообщает агентство "Киодо".

Ранее между ними существовали только морские пути, но теперь регулярные авиарейсы позволят бывшим жителям южно-курильских островов посещать свою малую родину.

Этот вопрос, а также возможность совместной экономической деятельности на островах, обсуждались в ходе двусторонних встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ. В результате лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в области рыболовства, здравоохранения, экологии и туризма.

История вопроса

В Токио полагают, что достигнутые договоренности помогут приблизить решение проблемы отсутствия мирного договора между нашими странами – он не был подписан по результатам Второй Мировой войны, так что фактически наши страны до сих пор остаются врагами.

Возвращение Курильских островов под территориальный суверенитет Японии является ключевым вопросом в повестке заключения мирного договора для Страны восходящего солнца, однако Россия здесь ссылается на итоги Второй Мировой войны, после которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были официально оформлены за нашей страной на международном уровне.

