Первый самолет между Японией и Курилами отправится в путь 18 июня

Авиасообщение между Южными Курилами и Японией начнется 18 июня, сообщает агентство "Киодо".

Ранее между ними существовали только морские пути, но теперь регулярные авиарейсы позволят бывшим жителям южно-курильских островов посещать свою малую родину.

Этот вопрос, а также возможность совместной экономической деятельности на островах, обсуждались в ходе двусторонних встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ. В результате лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в области рыболовства, здравоохранения, экологии и туризма.