В библиотеке имени Шолохова пройдут Дни японской культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

11 и 12 октября в Центральной библиотеке имени Шолохова пройдут Дни японской культуры. В эти даты здание библиотеки превратится в настоящую мини-Японию – там пройдут показы японского кино, выставки кукол, выступление клуба единоборств и спортивного клуба, мастер-классы и другое.

Так, 11 октября покажут лирическую комедию "Давайте потанцуем?" режиссера Масаюки Суо, получившую 53 награды на международных кинофестивалях, и аниме "Шепот сердца" режиссера Кондо Есифуми.

12 октября в концертном зале покажут документальные фильмы "Прогулка по Японии", откроется фотовыставка "Моя волшебная Япония" директора японского центра Макото Галины Анненской-Дуткиной. Кроме того, клуб японской культуры и восточных единоборств "Сегун" продемонстрирует навыки владения древними боевыми искусствами. Также пройдет показательное выступление спортивного клуба "Пэкхо-белый тигр".

После презентации выставки "Сады Японии" выступит российско-японский дуэт пианистки Ксении Блинковой и певицы Гокан Риэ под названием Kokoro - "душа". Они исполнят японские мелодии, композиции из аниме-фильмов, мировые хиты, а также русские песни на японском языке.

В читальном зале пройдут мастер-классы по: суми-э (японской живописи тушью), оригами, изготовлению суши и украшению праздничного стола. В холле библиотеки будет представлена коллекция кукол и игрушек Японии.