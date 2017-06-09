Первый чартерный рейс на Южные Курилы отправится из Японии в середине июня

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы отправится 18 июня, сообщает РИА Новости.
По словам министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды, лайнер вылетит с Хоккайдо на острова Кунашир и Итуруп. На борту самолета будут находиться бывшие жители островов, которые хотят навестить могилы своих предков.
Раньше между Японией и Курилами поддерживалось только морское сообщение.
В апреле Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились о выполнении чартерных рейсов на Курилы. Также на встрече обсуждали возможность совместной экономической деятельности на островах.