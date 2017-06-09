Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 07:35

В мире

Первый чартерный рейс на Южные Курилы отправится из Японии в середине июня

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы отправится 18 июня, сообщает РИА Новости.

По словам министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды, лайнер вылетит с Хоккайдо на острова Кунашир и Итуруп. На борту самолета будут находиться бывшие жители островов, которые хотят навестить могилы своих предков.

Раньше между Японией и Курилами поддерживалось только морское сообщение.

В апреле Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились о выполнении чартерных рейсов на Курилы. Также на встрече обсуждали возможность совместной экономической деятельности на островах.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония не подписали мирный договор. Препятствием является спор о принадлежности южной части Курильских островов.
