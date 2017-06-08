Запущенные КНДР ракеты не представили угрозы для Японии – МИД страны

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что ракеты КНДР, которые были выпущены в четверг, 8 июня, не причинили ущерба, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление МИД Японии. Безопасности страны ничего не угрожает, сказал Кисида.

Он подчеркнул, что подобные испытания со стороны Северной Кореи недопустимы. По его словам, США неоднократно предупреждали КНДР об односторонних санкциях в случае новых испытаний ракет.

Северная Корея запустила в четверг две противокорабельные ракеты. Сообщалось, что ракеты пролетели около 200 километров и упали в Тихий океан в исключительной экономической зоне Японии.