06 июня 2017, 09:38

В мире

Более тысячи жителей Японии были госпитализированы за неделю с тепловым ударом

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

Более тысячи жителей Японии были госпитализированы в период с 29 мая по 4 июня с признаками тяжелого теплового удара. Таким образом от аномальной жары, установившейся на значительной части страны, пострадало в полтора раза больше людей, чем на предыдущей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление пожарной охраны Японии, в ведении которого находится в том числе служба скорой помощи.

В указанный период температура во многих частях страны в тени превышала 30 градусов. В результате около двадцати человек из числа госпитализированных провели на больничной койке более трех недель. Больше всего людей от жары пострадало в Токио.

Ранее в мае от тяжелых последствий тепловых ударов умерли два жителя Японии. А в минувшем году в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в медучреждения.

О том, являются ли резкие перепады температуры от жары к холоду и наоборот следствием глобального потепления, почему повышается температура Земли, кто может стоять за изменениями климата и каких погодных аномалий нам ждать в этом году, читайте в материале m24.ru.

