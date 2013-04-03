Японские барабанщики Yamato покажут москвичам свое новое шоу

"Афиша": Шоу японских барабанщиков Yamato

4, 5 и 7 апреля в театре Российской армии пройдут выступления японских барабанщиков Yamato. Они представят столичной публике свою новую захватывающую программу.

В своем шоу Yamato используют самые различные барабаны, среди которых один из самых громких и древних инструментов в мире, вадайко. Его история насчитывает семь веков.

При этом артисты постоянно тренируются и включают в свои представления элементы танца и боевых искусств.

Группа Yamato была создана в 1993 году. Всемирную известность она получила после того, как в 1998 году одержала победу на Эдинбургском фестивале, получив приз Spirit Of Fringe Award. После этого музыканты стали ежегодно отправляться на несколько месяцев в турне по странам Европы, Америки и Азии.

За 15 лет выступлений барабанщики дали более 2500 концертов в 50 странах мира, которые посмотрели несколько миллионов людей.

Начало представлений 4 и 5 апреля – в 19:00, а 7 апреля – в 16:00 и в 20:00. Стоимость билетов – от 2500 рублей.