"Яндекс" запустил сервис доставки товаров в регионы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Яндекс" запустил новый сервис "Яндекс.Доставка", который поможет интернет-магазинам доставить товары из Москвы и Московской области в любую точку России. Об этом информирует пресс-служба сервиса.

Отмечается, что магазины часто отказываются работать с регионами, что негативно сказывается на ассортименте товаров. Люди не имеют возможности заказать доставку необходимого товара. данный сервис поможет решить эту проблему, упростив логистику.

Сервис "Яндекс-Доставка", который представляет из себя агрегатор логистических компаний, предлагает магазинам единую отгрузку товара, одну систему расчетов и единый документооборот.

Сервис предоставляется бесплатно. Оплачиваться будут лишь услуги грузоперевозчиков и дополнительные услуги в виде сортировки товаров, приема денег у покупателя и так далее.

При этом пользователи интернет-магазинов, подключенных к сервису, смогут сами выбрать подходящий по цене и срокам способ доставки.

Предполагается, что "Яндекс" будет перечислять магазинам деньги уже на следующий день после вручения заказа клиенту, независимо от того, передал их перевозчик или нет. Максимальный срок ожидания оплаты составит одну рабочую неделю.

На сегодняшний день сервис сотрудничает с несколькими крупными грузоперевозчиками, которые охватывают всю Россию. Это "Почта России", DPD, Axiomus, Boxberry и компания "СТРИЖ".