Все найдется: Поисковые системы от "Яндекса" до Google

"Утро": Google показал возможности интерфейса Glass

Мировой лидер среди поисковых систем – компания Google – объявил о серьезных изменениях в алгоритме работы поисковика. По словам представителей компании, изменения будут самыми значимыми за последние 13 лет. О том, где найдется все и как надо будет "гуглить" – в материале M24.ru.

Кто из нас не слышал слово "загугли"? Не знаешь, кто такой "амбидекстр"? "Загугли"! Ищешь информацию о войне в Сомали? Хочешь узнать о том, как исландцы произносят название вулкана Эйяфьятлайокудль? Однозначно, надо "погуглить".

А между тем, все начиналось с малого…

История поисковых систем

История поисковых систем берет свое начало в далеком 1945 году. Разумеется, в то время не было никаких компьютеров, не говоря уже об Интернете, а своеобразным прологом к созданию поисковиков стала статья американского ученого Вэннивера Буша "Пока мы мыслим".

В том материале он предсказывал скорое появление персональных компьютеров и создание гипертекстовых протоколов. Сам ученый к тому времени уже был известен как разработчик устройства, которое могло искать информацию на микрофильмах. Несколько лет спустя Буш вошел в команду разработчиков прототипов нынешних поисковых систем.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 60-е годы поисковыми системами в тогдашних информационных сетях тесно занимались американские разработчики. Вывод они сделали неутешительный: система для использования в интересах "оборонки" слишком уязвима. Таким образом, идею создать свой Интернет с ядерными бомбами и киберсекретами отложили в долгий ящик. А вместе с ним и создание поисковых систем.

Расцвела она после появления Интернета. В конце восьмидесятых несколько американских университетов объединили свои компьютерные сети для совместного пользования информацией. Защита от вторжений извне ученых мужей не слишком волновала, поскольку информация была образовательная, а значит – общедоступная.

Пока в Интернете насчитывалось лишь несколько крупных узлов, поиск по нему был не слишком нужен – каждый и так знал, где что лежит. Но Интернет развивался со сверхсветовой скоростью, и вскоре пользователи заявили: "

"Нам нужен поиск информации!".

Пользователи попросили – программисты дали. Правда, первые поисковые системы, названия которых сейчас уже мало что скажут любителям "посидеть в сети" были, скорее, просто каталогами сайтов. К 1993 году процесс эволюции дошел и до поисковых систем, у них появились собственные боты - поисковые роботы, которые самостоятельно ходили по сайтам сети, индексируя контент. В этот промежуток времени в российском и международном сегментах Интернета появились своего рода "гиганты" – те самые поисковые системы, которые соперничают друг с другом за место под солнцем.

Дудл Google, посвященный 65-летию Фредди Меркьюри

Google был создан в 1996 году, когда двое студентов Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин начали работать над проектом Стэнфордской цифровой библиотеки. К началу 1997 года система превратилась в полноценную поисковую систему.

"Яндекс" стал поисковой системой Интернета чуть раньше – в 1995 году. Правда, официально запущена крупнейшая российская поисковая сеть была 23 сентября 1997 года.

Нюансы поиска "Яндекса" и Google

В поиске "Яндекса" учитываются заголовки и обязательное нахождение слова в теле документа – обрабатываемой веб-страницы. Особое предпочтение отдается тем словам, которые являются словосочетанием или находятся близко друг к другу внутри документа. "Яндекс" учитывает морфологию русского языка, поэтому при написании слова, например, в родительном падеже, он будет выдавать большой список документов со всеми возможными видами написания. .

Принцип работы Google весьма схож с работой "Яндекса". Впрочем, тут есть некоторые отличия. Так, в Google декларируют важность и незыблемость Page Rank. Это особый алгоритм, разработанный Брином и Пейджем еще во время создания Google, который влияет на выдачу результатов поиска. Иными словами, чем больше страниц ссылаются на сайт, выдающийся в поиске, тем выше он в этом поиске окажется.

Кадр из рекламы Google

Этот принцип еще не отжил себя и активно используется. В настоящее время Google применяет более 200 способов ранжирования, но Page Rank по-прежнему является одним из ключевых.

Новые правила Google создают еще больше возможностей для поиска. Система будет искать не только ключевые слова и их количество на странице, но и само понятие, отраженное в запросе. Как это скажется на результатах выдачи - пока неизвестно.

Что касается поиска по картинкам, то тут оба гиганта: и Рунета, и всей сети - уже обладают такой опцией. Правда, Google обзавелся ей на два года раньше - в июне 2011 года. Пользователю необходимо загрузить картинку на сервер, после чего она анализируется и поисковик выдает схожие картинки и сайты, удовлетворяющие критериям подбора. "Яндекс" реализовал эту возможность в сентябре этого года.

В Америке уже реализована новая возможность Google - поиск по хэштегам. Данная опция способна серьезно облегчить жизнь любителям почитать микроблоги.

От "поищи" до "погугли"

Первое пришествие поисковиков в Интернет, а особенно в российский Рунет, было похоже на освоение запада Америки колонистами. Приходят малоизвестные тогда компании на рынок, предлагают свои услуги по поиску, невинно предлагают установить свою страницу в качестве стартовой. В общем, для пользователей все это было в новинку.

Особенно широкой известностью на заре Рунета пользовался Rambler. Развернули неплохую пиар-кампанию, создали первый классификатор ресурсов – Rambler Top 100. В то время все это было в новинку, поэтому другие поисковые системы в лице AltaVista и "Апорт!", фактически, проиграли гонку за лидерство.

Зато в 1997 году у Rambler’a появился могучий конкурент – "Яндекс". Он сходу начал мощную рекламную кампанию – ролики "Яндекса" показывали даже по телевидению. Помните фразу из рекламы "Куда смотрит милиция? "Яндекс" знает ответ!"? Во многом за счет яркости бренда и прекрасно подобранному слогану "Найдется все!" "Яндекс" быстро покорил сердца тысяч пользователей Рунета. О миллионах тогда могли только мечтать.

Ульяновский блогер подал в суд на "Яндекс"

Кстати, слоган до сих пор остается очень популярным. В прошлом году блогер из Ульяновска подал в суд на "Яндекс" за то, что не нашел в выдаче поисковика сайта своей газеты. На вопрос, почему этот ресурс должен там присутствовать, блогер ответил максимально серьезно - "Яндекс" гарантировал, что найдется все.

Постепенно "Яндекс" вытеснил всех конкурентов в рунете. Не знаешь , как попасть в мавзолей? Спроси у "Яндекса"! Хочешь освежить в памяти события сталинской эпохи? Спроси у "Яндекса"! Фраза стала настолько популярной, что вытеснила простой глагол "поищи", доселе безраздельно властвовавший на просторах Рунета.

На волне своего лидерства "Яндекс" даже начал позволять себе откровенный стеб над конкурентами. Широко известно ныне почившее в бозе "пасхальное яйцо" одной из внутренних страниц поисковика, где при выделении содержимого страницы выскакивала фраза "Конкурентам превед! :)".

Одна из "пасхалок" "Яндекса"

Так бы и передавал "Яндекс" "преведы" конкурентам, если бы на российский рынок не начал проникать вездесущий Google. Минимализм "Яндекса", простоту его дизайна и одновременно, интуитивную понятность для миллионов пользователей, Google попытался победить уже изобретенным оружием – еще большим минимализмом. До этого подобная стратегия уже сработала в Америке – скажите, а вы часто пользуетесь, например, Yahoo!? Google произвел фурор и вытеснил медиагигантов с "трона".

В России Google тоже не остался в стороне. Во-первых, компания разработала множество дополнительных сервисов, которые сильно заинтересовали пользователей: Google Maps, Google Translator, Google Mail, Google Диск. Во-вторых, само название компании позволило превратить его в настоящий мем.

Много ли раз вы слышали термин "пояндексуй"? Или "зарамблируй"? Не говоря уже про "поапортуй"... А вот у Google вышло иначе, процесс поиска чего-либо в поисковике стали обозначать словом "погугли". "Загуглил, да не выгуглил", "Погуглил и нагуглил" – слово прижилось в русском языке и стало по-настоящему культовым. До сих пор сомневающемуся в чем-либо или не знающему нюансов советуют именно "гуглить".

"Википедия" на фоне роста популярности Google стала "Вики Гугловной", а человеку, который задает слишком много вопросов, можно ответить "Тебя что, в гугле забанили?"

Василий Макагонов