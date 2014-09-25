Минприроды: ученого Червоненкиса нашли в закрытой зоне "Лосиного острова"

Фото: ИТАР-ТАСС

Профессора Лондонского университета и сотрудник компании "Яндекс" 76-летнего Алексея Червоненкиса, который заблудился и погиб от переохлаждения в "Лосином острове", нашли на закрытой территории национального парка, сообщил M24.ru замминистра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин.

Он пояснил, для любого национального парка характерно зонирование, то есть часть территории предназначена для посещения, а другая закрыта. "Первая благоустроена – проложены дорожки, есть камеры видеонаблюдения и телефоны. Другая часть парка – зона покоя, весь ее периметр помечен специальными табличками: "Проход запрещен" и шлагбаумами", - рассказал собеседник M24.ru.

По словам Рината Гизатулина, ни руководство парка, ни Минприроды не имеет права полностью огораживать особо охраняемую зону заборами. "Мы не вмешиваемся в природные процессы, потому что у лосей есть миграционные пути, если мы поставим заграждения, то "Лосиный остров" превратится в зоопарк, поскольку в зоне покоя лоси размножаются, у них там стоянки", - пояснил замминистра.

Ринат Гизатулин также рассказал, что егерская служба, патрулирующая "Лосиный остров", обязана выписывать административный штраф людям, проникшим на особо охраняемую территорию. Согласно КоАП Москвы, нарушение режимов охраны и использования особо охраняемых природных территорий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Как сообщил M24.ru начальник оперативного патруля "Лосиного острова" Андрей Барсуков, егери обходят территорию парка чаще всего днем, возможно, именно поэтому им не удалось увидеть заблудившегося профессора Червоненкиса. "Мы всегда оказываем посильную помощь посетителям парка, но мы патрулируем территорию чаще всего днем, а не ночью. Тем более, человек должен соблюдать правила, если он идет в лес", - пояснил собеседник M24.ru.

По его словам, егери готовы проводить с посетителями парка инструктаж о том, как не заблудиться, если администрация "Лосиного острова" захочет этим заниматься.

76-летний профессор Лондонского университета и преподаватель Школы анализа данных "Яндекса" Алексей Червоненкис пошел гулять в парк "Лосиный остров" в воскресенье, 21 сентября. Вечером он позвонил супруге, и сообщил, что заблудился и промок. После этого профессор не выходил на связь. Для поисков Червоненкиса был организован отряд из 182 человек, состоящий из его коллег и добровольцев организации "Лиза Алерт", однако заблудившегося пенсионера не удавалось найти. Одновременно поисковые работы вели и сотрудники МЧС, но найти Алексея Червоненкиса удалось только 23 сентября. Его тело было обнаружено с воздуха - спасатели обыскивали территорию с вертолета. "Территория, где пропал мужчина - замкадовская часть "Лосиного острова", где преимущественно огромный обводненный торфяник и болота. Тело увидели с воздуха, потому что там травы по пояс было", - написал на форуме "Лиза Алерт" координатор поиска Григорий Сергеев.

Замдиректора по охране территорий национального парка "Лосиный остров" Владимир Соболев говорит, что заблудиться на территории парка сложно, поскольку лес не сплошной. "Зеленая зона разделена на квадраты 500 на 500 метров, они отделяются друг от друга просеками шириной 6-8 метров, которые идут с севера на юг, так что, идя по парку, всегда выйдешь на тропинку", - рассказал M24.ru Соболев.

Национальный парк "Лосиный остров" расположен на северо–востоке Москвы и на территории Подмосковья, начинается от парка "Сокольники" и продолжается за МКАД до Мытищ, Королева, Щелкова и Балашихи, образуя своего рода зеленый клин между Ярославским и Щелковским шоссе. Наибольшая его протяженность - с запада на восток 22 км, с севера на юг 10 км. Чуть меньше трети территории парка находится в черте города. Его общая площадь - более 115 тысяч квадратных метров. "Лосиный остров" состоит из шести лесопарков: два из них, Яузский и Лосиноостровский, находятся в черте города, остальные — Мытищинский, Алексеевский, Лосинопогонный, Щелковский — в области.

Майя Соерова