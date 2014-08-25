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Бизнес

25 августа 2014, 13:20

Аркадий Волож покинул пост гендиректора российского "Яндекса"

Яндекс бизнес компании Аркадий Волож

Фото: ИТАР-ТАСС

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож сложил с себя полномочия генерального директора российского подразделения компании, говорится в официальном сообщении поисковика. При этом Волож останется на посту руководителя группы компаний "Яндекс".

На должности гендиректор Воложа сменит финансовый директор компании "Яндекс" Александр Шульгин.

"Яндекс" в России - это большой успешный бизнес. Управление компанией такого масштаба требует много времени и сил. Я рад, что эту обязанность возьмет на себя Александр Шульгин. Он как раз тот человек, который прекрасно справится с управлением бизнесом в России. Передав эту часть работы, я смогу сконцентрироваться на стратегических задачах, в том числе поиске новых бизнес-моделей, новых рынков и сфер применения наших технологий", - заявил Волож.

Должность финансового директора компании займет Грег Абовский, с 2013 года являющийся вице-президентом "Яндекса" по связям с инвесторами и корпоративному развитию.

История вопроса: "Яндекс

Российская поисковая система "Яндекс" была создана в 1990-х годах IT-предпринимателем Аркадием Воложем и программистом Ильей Сегаловичем, который скончался в июле 2013 года. Интернет-компания "Яндекс" была основана в 2000 году, тогда же ее генеральным директором стал Волож. 50-летнему Воложу в компании принадлежит 35,6% голосующих акций. У фонда Baring Vostok Capital — 18,5% голосов. У одного из сотрудников "Яндекса" Владимира Иванова - 11% голосов. В мае 2011 года компания провела IPO на бирже на бирже Nasdaq, где ее капитализация превысила 8 миллиардов долларов.

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