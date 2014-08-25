Аркадий Волож покинул пост гендиректора российского "Яндекса"

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Основатель "Яндекса" Аркадий Волож сложил с себя полномочия генерального директора российского подразделения компании, говорится в официальном сообщении поисковика. При этом Волож останется на посту руководителя группы компаний "Яндекс".

На должности гендиректор Воложа сменит финансовый директор компании "Яндекс" Александр Шульгин.

"Яндекс" в России - это большой успешный бизнес. Управление компанией такого масштаба требует много времени и сил. Я рад, что эту обязанность возьмет на себя Александр Шульгин. Он как раз тот человек, который прекрасно справится с управлением бизнесом в России. Передав эту часть работы, я смогу сконцентрироваться на стратегических задачах, в том числе поиске новых бизнес-моделей, новых рынков и сфер применения наших технологий", - заявил Волож.

Должность финансового директора компании займет Грег Абовский, с 2013 года являющийся вице-президентом "Яндекса" по связям с инвесторами и корпоративному развитию.