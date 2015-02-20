ФАС завела дело против Google после жалобы "Яндекса"

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Google после жалобы "Яндекса", сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

"Мы всегда возбуждали и возбуждаем много таких дел против различных компаний. Вот последнее дело, которое мы возбудили буквально сегодня, – это дело против компании Google", – отметил Артемьев.

Ранее российская интернет-компания "Яндекс" подала в ФАС заявление с просьбой проверить американскую корпорацию Google на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

В "Яндексе" недовольны тем, что Google, владеющая операционной системой для мобильных устройств Android, устанавливает правила для распространения приложений в магазине программ Google Play. Фактически, считают в "Яндексе", американская компания может регулировать правила дистрибуции любым образом, вплоть до запрета на поставку приложений от конкурентов. При этом Google отрицала такие запреты для производителей.

Уточняется, что в прошлом году Google запретила предустановку сервисов "Яндекса" на устройствах партнеров: Fly, Explay и Prestigio.

"Яндекс" предложил отделить операционную систему Android от сервисов Google, предоставить производителям выбор по предустановке программного обеспечения на мобильных телефонах и планшетах, а установку сервисов для пользователей разграничить с магазинами приложений Google Play и Googple Mobile Services.

В компании Google M24.ru заявили, что у пользователей Android всегда есть выбор, какими приложениями и сервисами пользоваться. "Мы не можем комментировать жалобу, которую мы не видели. Что касается платформы Android, можем сказать, что у пользователей всегда есть выбор, какие приложения и сервисы использовать на устройствах Android", – сообщили в пресс-службе.

Добавим, что Еврокомиссия рассматривает аналогичный иск к Google по поводу действий компаний в Европе. Его инициатором стала группа, представляющая интересы Microsoft и Nokia.