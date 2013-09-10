Оплатить мобильную связь теперь можно через "Яндекс"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Яндекс" запустил сервис оплаты мобильного телефона для абонентов крупных российских сотовых операторов. Об это сообщается в блоге компании.

Соответствующая форма появляется под поисковой строкой. Пользователю достаточно лишь ввести запрос.

В компании уточнили, что операцию можно произвести с помощью банковской карты или сервиса "Яндекс.Деньги". "Оплата абсолютно безопасна: транзакция происходит на странице, защищенной по международному стандарту PCI DSS", - говорится в сообщении.

Ссылки по теме "Яндекс" запустил поиск по картинкам



При проведении оплаты через сервис "Яндекс.Деньги" требуется ввести платежный пароль или одноразовый пароль из смс. При оплате банковской картой нужно указать ее номер, три цифры с оборотной стороны (CVV2/CVC2) и код подтверждения, который банк пришлет на телефон.