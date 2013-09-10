Оплатить мобильную связь теперь можно через "Яндекс"

Фото: ИТАР-ТАСС
"Яндекс" запустил сервис оплаты мобильного телефона для абонентов крупных российских сотовых операторов. Об это сообщается в блоге компании.
Соответствующая форма появляется под поисковой строкой. Пользователю достаточно лишь ввести запрос.
В компании уточнили, что операцию можно произвести с помощью банковской карты или сервиса "Яндекс.Деньги". "Оплата абсолютно безопасна: транзакция происходит на странице, защищенной по международному стандарту PCI DSS", - говорится в сообщении.
При проведении оплаты через сервис "Яндекс.Деньги" требуется ввести платежный пароль или одноразовый пароль из смс. При оплате банковской картой нужно указать ее номер, три цифры с оборотной стороны (CVV2/CVC2) и код подтверждения, который банк пришлет на телефон.
