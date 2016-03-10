Оплатить госуслуги без комиссии можно через Яндекс.Деньги

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Пользователи портала госуслуг РФ теперь могут оплатить различные услуги без комиссии через Яндекс.Деньги, сообщает пресс-служба сервиса.

С помощью Яндекс.Денег на портале госуслуг можно погасить штраф ГИБДД, а также оплатить различные услуги – оформление загранпаспорта, постановку машины на учет или получение водительских прав и другие.

Платежи принимаются из электронного кошелька или с привязанной к нему банковской карты. После перевода суммы сервис пришлет электронное письмо с подтверждением оплаты. Данные об операции будут храниться в личном кабинете пользователя на сайте Яндекс.Денег и на портале госуслуг.

"Россияне все чаще платят госпошлины, штрафы ГИБДД и налоги через интернет. Так, за прошлый год через сервисы Яндекса они погасили в полтора раза больше штрафов, чем в 2014 году, а число платежей по налогам выросло в шесть раз", – сказал оворит руководитель продуктового направления Яндекс.Деньги Виктор Евтеев.

Отмечается, что услуга доступна только зарегистрированным пользователям. По данным Минкомсвязи, через портал госуслуг россияне чаще всего погашают задолженности по штрафам ГИББД и налогам, и долги перед судебными приставами.

Также россияне часто оформляют загранпаспорт и подписываются на информирование о начислении пенсии.

Отметим, сегодня федеральным порталом госуслуг пользуются порядка 20 миллионов россиян из 60 миллионов граждан, имеющих выход в интернет. Процедура регистрации на сайте довольно сложная: необходимо предоставить данные о СНИЛС, паспортные данные, посетить удостоверяющий центр, а также аккредитованные удостоверяющие центры, где выдается электронная цифровая подпись. Все эти меры необходимы для максимально эффективной защиты аккаунта от взлома.