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10 июля 2014, 12:27

Microsoft прекратит базовую поддержку Windows 7 в январе 2015 года

Windows 7 поддержка

Фото: ИТАР-ТАСС

Американская компания Microsoft объявила об окончании базовой поддержки операционной системы Windows 7 с 13 января 2015 года. С этого дня и до 2020 года предполагается расширенная поддержка, которая ограничится установкой обновлений для систем безопасности и платными исправлениями, сообщает издание Digital Spy.

"Расширенная поддержка продлится 5 лет и будет включать в себя бесплатные обновления для системы безопасности, а также платные исправления", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, после 13 января 2015 года компания переведет в расширенную поддержку Windows Server 2008, Windows Phone 7.8, Windows Storage Server 2008, Exchange Server 2010 и Dynamics. При этом программные пакеты Host Integration Server 2004, Internet Security и Acceleration Server 2004, Systems Management Server 2003, Visual FoxPro 9.0 и Windows CE 5.0 будут изъяты из поддержки.

Напомним, что 8 апреля 2014 года компания Microsoft прекратила поддержку Windows XP.

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