Основатель Wikipedia запустил сайт для борьбы с фейковыми новостями

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Основатель интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс запустил новый проект под названием Wikitribune, пишет The Guardian. Новый проект направлен на борьбу с фейковыми и недостоверными новостями.

Основное внимание проект Wikitribune уделит проверке публикуемых фактов и сбору информации об источниках.

Уэйлс описал свое новое детище как "новости от людей для людей". "Впервые профессиональные журналисты и обычные граждане смогут работать вместе на равных, писать о событиях в тот момент, когда они происходят, редактировать их в режиме онлайн при поддержке целого сообщества, которое будет заниматься проверкой и перепроверкой фактов", – заявил основатель Wikitribune.

Он отметил, что сайт является его собственным проектом и не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia. На сайте будут размещать новостные материалы, а также расшифровки различных интервью. Перед публикацией журналисты будут обязаны предоставить источники информации, а также записи (включая аудио), на которых они основывают свои материалы.