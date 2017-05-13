Форма поиска по сайту

13 мая 2017, 10:44

WikiLeaks объявил награду в 100 тысяч долларов за запись разговора Трампа и Коми

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

WikiLeaks выплатит 100 тысяч долларов тому, кто предоставит запись разговоров президента США Дональда Трампа и уволенного директора ФБР Джеймса Коми, говорится на страницы организации в Twitter.

Ранее Трамп подписал указ об увольнении Коми, который по данным пресс-службы Белого дома, превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Также в Белом доме заявили, что отставка руководителя бюро не связана с расследованием влияния РФ на выборы в США. По словам Трампа, Коми трижды уведомлял его о том, что не является человеком, в отношении которого ведется расследование.

